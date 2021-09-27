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Какой сегодня церковный праздник: 27 сентября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 27 сентября 2021
По православному церковному календарю 27 сентября празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T01:00+0400
2021-09-27T01:00+0400
религия
справки
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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По церковному календарю 27 сентября отмечают также день памяти cвятого Иоанна Златоуста. Sputnik Грузия рассказывает, кем был этот cвятой и почему он упоминается в церковном календаре.Воздвижение Креста ГосподняПо православному церковному календарю 27 сентября отмечают праздник Воздвижения Креста Господня – событие произошло в IV веке.Воздвижение Креста Господня – церковный праздник возвращения верующим величайшей христианской святыни – Креста Спасителя, на котором Он страдал и умер.Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания &gt;&gt;&gt;В праздник Воздвижения Креста Господня вспоминают, как равноапостольная Елена – мать Константина Великого (306-337) – после долгих поисков обрела Крест, на котором распяли Иисуса Христа. Произошло это событие в Иерусалиме около горы Голгофы в 326 году.Праздник назвали Воздвижением Креста, потому что при обретении Патриарх Иерусалимский трижды поднимал (Воздвигал) крест, чтобы все его могли видеть.С днем обретения Креста Господня с VII века соединили память о возвращении святыни из Персии, находившейся у иноземцев 14 лет. Крест Господень вернули в Иерусалим благодаря византийскому императору Ираклию (610-641), победившему персов и заключившему с ними мир.Иоанн ЗлатоустПо церковному календарю 27 сентября в 407-м представился святитель Иоанн Златоуст – один из трех вселенских учителей и святителей.Ради праздника Воздвижения Креста Господня память святителя перенесена на 26 ноября.По церковному календарю Собор трех вселенских учителей и святителей Иоанна Златоуста, Григория Богослова и Василия Великого отмечают 12 февраля.ИмениныПо церковному календарю 27 сентября именины отмечают Иоанн и Николай.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 27 сентября 2021

01:00 27.09.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВерующие в храме Сиони - икона Святой Троицы
Верующие в храме Сиони - икона Святой Троицы - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По православному церковному календарю 27 сентября празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
По церковному календарю 27 сентября отмечают также день памяти cвятого Иоанна Златоуста. Sputnik Грузия рассказывает, кем был этот cвятой и почему он упоминается в церковном календаре.

Воздвижение Креста Господня

По православному церковному календарю 27 сентября отмечают праздник Воздвижения Креста Господня – событие произошло в IV веке.
Воздвижение Креста Господня – церковный праздник возвращения верующим величайшей христианской святыни – Креста Спасителя, на котором Он страдал и умер.
Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания >>>
В праздник Воздвижения Креста Господня вспоминают, как равноапостольная Елена – мать Константина Великого (306-337) – после долгих поисков обрела Крест, на котором распяли Иисуса Христа. Произошло это событие в Иерусалиме около горы Голгофы в 326 году.
Праздник назвали Воздвижением Креста, потому что при обретении Патриарх Иерусалимский трижды поднимал (Воздвигал) крест, чтобы все его могли видеть.
С днем обретения Креста Господня с VII века соединили память о возвращении святыни из Персии, находившейся у иноземцев 14 лет. Крест Господень вернули в Иерусалим благодаря византийскому императору Ираклию (610-641), победившему персов и заключившему с ними мир.

Иоанн Златоуст

По церковному календарю 27 сентября в 407-м представился святитель Иоанн Златоуст – один из трех вселенских учителей и святителей.
Ради праздника Воздвижения Креста Господня память святителя перенесена на 26 ноября.
По церковному календарю Собор трех вселенских учителей и святителей Иоанна Златоуста, Григория Богослова и Василия Великого отмечают 12 февраля.

Именины

По церковному календарю 27 сентября именины отмечают Иоанн и Николай.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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