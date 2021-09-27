https://sputnik-georgia.ru/20210927/mirnaya-missiya-kak-proshli-sovmestnye-antiterroristicheskie-ucheniya-shos---video-259914782.html
"Мирная миссия": как прошли совместные антитеррористические учения ШОС - видео
"Мирная миссия": как прошли совместные антитеррористические учения ШОС - видео
В Оренбургской области на полигоне "Донгуз" состоялся основной этап совместного антитеррористического учения ШОС "Мирная миссия – 2021". Как проходили учения ... 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T01:20+0400
2021-09-27T01:20+0400
2021-09-27T01:20+0400
россия
видео
мультимедиа
шос
военные учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259914615_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f86889bc15f6ae6790bf6b85c350694a.jpg
В "Мирной миссии-2021" было задействовано около 5,5 тысяч военнослужащих и свыше 1,2 тысяч единиц техники. В ходе маневров коалиционные силы обменялись опытом противодействия терроризму, а также отработали взаимодействие и слаженность управления войсками.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259914615_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bb4179f802fc1641d273e7e2f7758791.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, видео, мультимедиа, шос, военные учения, видео
"Мирная миссия": как прошли совместные антитеррористические учения ШОС - видео
В Оренбургской области на полигоне "Донгуз" состоялся основной этап совместного антитеррористического учения ШОС "Мирная миссия – 2021". Как проходили учения - смотрите в видео
В "Мирной миссии-2021" было задействовано около 5,5 тысяч военнослужащих и свыше 1,2 тысяч единиц техники. В ходе маневров коалиционные силы обменялись опытом противодействия терроризму, а также отработали взаимодействие и слаженность управления войсками.