https://sputnik-georgia.ru/20210927/mirnaya-missiya-kak-proshli-sovmestnye-antiterroristicheskie-ucheniya-shos---video-259914782.html

"Мирная миссия": как прошли совместные антитеррористические учения ШОС - видео

"Мирная миссия": как прошли совместные антитеррористические учения ШОС - видео

В Оренбургской области на полигоне "Донгуз" состоялся основной этап совместного антитеррористического учения ШОС "Мирная миссия – 2021". Как проходили учения ... 27.09.2021, Sputnik Грузия

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В "Мирной миссии-2021" было задействовано около 5,5 тысяч военнослужащих и свыше 1,2 тысяч единиц техники. В ходе маневров коалиционные силы обменялись опытом противодействия терроризму, а также отработали взаимодействие и слаженность управления войсками.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, мультимедиа, шос, военные учения, видео