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"Мирная миссия": как прошли совместные антитеррористические учения ШОС - видео
"Мирная миссия": как прошли совместные антитеррористические учения ШОС - видео
В Оренбургской области на полигоне "Донгуз" состоялся основной этап совместного антитеррористического учения ШОС "Мирная миссия – 2021". Как проходили учения ... 27.09.2021, Sputnik Грузия
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В "Мирной миссии-2021" было задействовано около 5,5 тысяч военнослужащих и свыше 1,2 тысяч единиц техники. В ходе маневров коалиционные силы обменялись опытом противодействия терроризму, а также отработали взаимодействие и слаженность управления войсками.
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"Мирная миссия": как прошли совместные антитеррористические учения ШОС - видео

01:20 27.09.2021
145
© video: Sputnik
В Оренбургской области на полигоне "Донгуз" состоялся основной этап совместного антитеррористического учения ШОС "Мирная миссия – 2021". Как проходили учения - смотрите в видео
В "Мирной миссии-2021" было задействовано около 5,5 тысяч военнослужащих и свыше 1,2 тысяч единиц техники. В ходе маневров коалиционные силы обменялись опытом противодействия терроризму, а также отработали взаимодействие и слаженность управления войсками.
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