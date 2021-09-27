https://sputnik-georgia.ru/20210927/nikoloz-basilashvili-uznal-imya-svoego-sopernika-na-turnire-v-san-diego-259922101.html

Николоз Басилашвили узнал имя своего соперника на турнире в Сан-Диего

Николоз Басилашвили узнал имя своего соперника на турнире в Сан-Диего

Соперники дважды встречались между собой, счет личных встреч составляет 1:1 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T11:31+0400

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спорт

грузия

николоз басилашвили

теннис

грузинские спортсмены на международной арене

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ТБИЛИСИ, 27 сен – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (36 номер в рейтинге АТР) в первом круге турнира из серии АТР-250 в Сан-Диего сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего (24).Матч между теннисистами состоится 27 сентября и начнется в 22:00 по тбилисскому времени.Соперники дважды встречались между собой. В 2020 на турнире в Риме победу одержал Сонего (6:3, 6:1), а на Олимпиаде в Токио сильнее был Басилашвили – 6:4, 3:6, 6:4.По итогам минувшей недели Басилашвили опустился на одну позицию в рейтинге АТР. На турнире во французском Меце грузинский теннисист дошел до 1/4 финала, где уступил хозяину корт Гаэлю Монфису в двух сетах с одинаковым счетом 3:6. Выход в четвертьфинал позволил Басилашвили заработать 45 рейтинговых очков и 14 тысяч евро призовых.Что касается турнира в Сан-Диего, то он пройдет впервые, а его призовой фонд составляет почти 662 тысячи долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, грузия, николоз басилашвили, теннис, грузинские спортсмены на международной арене