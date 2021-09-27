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"Нижний Новгород" - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Нижний Новгород" - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Нижний Новгород" и ЦСКА 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T09:36+0400

2021-09-27T09:36+0400

2021-09-27T09:36+0400

футбол

цска

чемпионат россии по футболу

прогнозы результатов футбольных матчей

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Растянувшийся на три дня IX тур чемпионата России по футболу, завершится матчем между "Нижним Новгородом" и ЦСКА."Нижний Новгород" – дебютант российской премьер-лиги. До начала сезона большинство специалистов и экспертов считали, что клуб с самого начала будет бороться за выживание. Но Александр Кержаков удивил многих – после восьми туров его подопечные набрали 11 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. При этом качество футбола дебютанта, значительно лучше, чем у более опытных бойцов РПЛ."НН" мог зацепиться за очки и в прошлом туре в игре против "Арсенала", но пропустили от Чаушича в уже компенсированное арбитром время. В результате – обидное поражение 2:3.Что касается ЦСКА, то гости приедут в Нижний Новгород в приподнятом настроении. В прошлом туре "армейцы" реабилитировались за обидные 2:2 с "Арсеналом", обыграв в столичном дерби "Спартак" 1:0. Однако, это не значит, что "красно-синие" смотрелись лучше соперника. Точный удар Антона Заболотного стал единственным ударом в створ ворот "Спартака". В целом "красно-белые" смотрелись лучше и могут сетовать не определенное невезение.Букмекеры считают, что ЦСКА – ярко выраженный фаворит противостояния. На победу "армейцев" предлагается коэффициент 1,72 (против 4,75 у "НН"). Но брать чистую победу московского клуба я бы не рискнул. Пока в действиях подопечных Березуцкого не чувствуется уверенности и результат может быть какой угодно."Нижний Новгород" не испытывает никакого давления. Команда уже достаточно хорошо себя зарекомендовала и играет с высоко поднятой головой. Пока, как мне кажется, нет никаких предпосылок к тому, чтобы "НН" боролся за выживание – есть куда более "достойные" кандидаты. Поэтому предположу, что хозяева вновь активно будут искать счастья у чужих ворот и наверняка сумеют забить.Ставка: "Нижний Новгород" забьет за 1,57.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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футбол, цска, чемпионат россии по футболу, прогнозы результатов футбольных матчей