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"Нижний Новгород" - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Нижний Новгород" - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Нижний Новгород" и ЦСКА 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T09:36+0400
2021-09-27T09:36+0400
футбол
цска
чемпионат россии по футболу
прогнозы результатов футбольных матчей
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Растянувшийся на три дня IX тур чемпионата России по футболу, завершится матчем между "Нижним Новгородом" и ЦСКА."Нижний Новгород" – дебютант российской премьер-лиги. До начала сезона большинство специалистов и экспертов считали, что клуб с самого начала будет бороться за выживание. Но Александр Кержаков удивил многих – после восьми туров его подопечные набрали 11 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. При этом качество футбола дебютанта, значительно лучше, чем у более опытных бойцов РПЛ."НН" мог зацепиться за очки и в прошлом туре в игре против "Арсенала", но пропустили от Чаушича в уже компенсированное арбитром время. В результате – обидное поражение 2:3.Что касается ЦСКА, то гости приедут в Нижний Новгород в приподнятом настроении. В прошлом туре "армейцы" реабилитировались за обидные 2:2 с "Арсеналом", обыграв в столичном дерби "Спартак" 1:0. Однако, это не значит, что "красно-синие" смотрелись лучше соперника. Точный удар Антона Заболотного стал единственным ударом в створ ворот "Спартака". В целом "красно-белые" смотрелись лучше и могут сетовать не определенное невезение.Букмекеры считают, что ЦСКА – ярко выраженный фаворит противостояния. На победу "армейцев" предлагается коэффициент 1,72 (против 4,75 у "НН"). Но брать чистую победу московского клуба я бы не рискнул. Пока в действиях подопечных Березуцкого не чувствуется уверенности и результат может быть какой угодно."Нижний Новгород" не испытывает никакого давления. Команда уже достаточно хорошо себя зарекомендовала и играет с высоко поднятой головой. Пока, как мне кажется, нет никаких предпосылок к тому, чтобы "НН" боролся за выживание – есть куда более "достойные" кандидаты. Поэтому предположу, что хозяева вновь активно будут искать счастья у чужих ворот и наверняка сумеют забить.Ставка: "Нижний Новгород" забьет за 1,57.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Нодар Майсурадзе
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футбол, цска, чемпионат россии по футболу, прогнозы результатов футбольных матчей

"Нижний Новгород" - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России по футболу

09:36 27.09.2021
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© photo: Sputnik / Alexander Wilf / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч ЦСКА - "Спартак"
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА - Спартак - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
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Нодар Майсурадзе - Sputnik Грузия
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Все материалы
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Нижний Новгород" и ЦСКА
Растянувшийся на три дня IX тур чемпионата России по футболу, завершится матчем между "Нижним Новгородом" и ЦСКА.
"Нижний Новгород" – дебютант российской премьер-лиги. До начала сезона большинство специалистов и экспертов считали, что клуб с самого начала будет бороться за выживание. Но Александр Кержаков удивил многих – после восьми туров его подопечные набрали 11 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. При этом качество футбола дебютанта, значительно лучше, чем у более опытных бойцов РПЛ.
"НН" мог зацепиться за очки и в прошлом туре в игре против "Арсенала", но пропустили от Чаушича в уже компенсированное арбитром время. В результате – обидное поражение 2:3.
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Динамо" - "Нижний Новгород"
Футбол. РПЛ. Матч Динамо - Нижний Новгород - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
Футбол. РПЛ. Матч "Динамо" - "Нижний Новгород"
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
/
Перейти в фотобанк
Что касается ЦСКА, то гости приедут в Нижний Новгород в приподнятом настроении. В прошлом туре "армейцы" реабилитировались за обидные 2:2 с "Арсеналом", обыграв в столичном дерби "Спартак" 1:0. Однако, это не значит, что "красно-синие" смотрелись лучше соперника. Точный удар Антона Заболотного стал единственным ударом в створ ворот "Спартака". В целом "красно-белые" смотрелись лучше и могут сетовать не определенное невезение.
Букмекеры считают, что ЦСКА – ярко выраженный фаворит противостояния. На победу "армейцев" предлагается коэффициент 1,72 (против 4,75 у "НН"). Но брать чистую победу московского клуба я бы не рискнул. Пока в действиях подопечных Березуцкого не чувствуется уверенности и результат может быть какой угодно.
"Нижний Новгород" не испытывает никакого давления. Команда уже достаточно хорошо себя зарекомендовала и играет с высоко поднятой головой. Пока, как мне кажется, нет никаких предпосылок к тому, чтобы "НН" боролся за выживание – есть куда более "достойные" кандидаты. Поэтому предположу, что хозяева вновь активно будут искать счастья у чужих ворот и наверняка сумеют забить.
Ставка: "Нижний Новгород" забьет за 1,57.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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