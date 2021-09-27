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Новые автобусы пополнили автопарк в Батуми и Кобулети
Новые автобусы пополнили автопарк в Батуми и Кобулети
Новые автобусы оснащены системой отопления и кондиционирования, установлены информационные системы аудио- и видеонаблюдения 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T08:32+0400
2021-09-27T09:33+0400
общество
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грузия
аджария
новые автобусы
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Автопарк курортных городов Аджарии Батуми и Кобулети пополнился 44 новыми автобусами, сообщает пресс-служба мэрии Батуми.Сорок автобусов марки Isuzu, приобретенных в рамках проекта обновления городского автопарка, уже находятся в Батуми и с завтрашнего дня они будут курсировать по городу. Еще четыре будут переданы Кобулети.Мэрия закупила 16 автобусов модели Citibus стандарта EURO 5 длиной десять метров, которые могут перевозить до 63 пассажиров, и 24 автобуса модели novociti life стандарта EURO 6, длиной восемь метров. Вместимость последних до 54 пассажиров.Общая стоимость новых машин составляет 5,5 миллиона евро.Новые автобусы оснащены системой отопления и кондиционирования, установлены информационные системы аудио- и видеонаблюдения.В прошлом году мэрия Батуми закупила восемь новых электробусов.В ближайшие два года в мэрии обещают полностью заменить изношенные автобусы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210323/Na-ulitsakh-shesti-gorodov-Gruzii-poyavyatsya-novye-avtobusy-251239851.html
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общество, новости, грузия, аджария, новые автобусы

Новые автобусы пополнили автопарк в Батуми и Кобулети

08:32 27.09.2021 (обновлено: 09:33 27.09.2021)
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© Facebook / Batumi City Hall Новые автобусы в Батуми
Новые автобусы в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© Facebook / Batumi City Hall
Новые автобусы оснащены системой отопления и кондиционирования, установлены информационные системы аудио- и видеонаблюдения
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Автопарк курортных городов Аджарии Батуми и Кобулети пополнился 44 новыми автобусами, сообщает пресс-служба мэрии Батуми.
Сорок автобусов марки Isuzu, приобретенных в рамках проекта обновления городского автопарка, уже находятся в Батуми и с завтрашнего дня они будут курсировать по городу. Еще четыре будут переданы Кобулети.
Мэрия закупила 16 автобусов модели Citibus стандарта EURO 5 длиной десять метров, которые могут перевозить до 63 пассажиров, и 24 автобуса модели novociti life стандарта EURO 6, длиной восемь метров. Вместимость последних до 54 пассажиров.
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На улицах шести городов Грузии появятся новые автобусы
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Общая стоимость новых машин составляет 5,5 миллиона евро.
Новые автобусы оснащены системой отопления и кондиционирования, установлены информационные системы аудио- и видеонаблюдения.
В прошлом году мэрия Батуми закупила восемь новых электробусов.
В ближайшие два года в мэрии обещают полностью заменить изношенные автобусы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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