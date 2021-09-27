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Посетить музеи Грузии 28 сентября можно будет бесплатно
Посетить музеи Грузии 28 сентября можно будет бесплатно
Минкультуры приняло такое решение по случаю Всемирного дня туризма, который отмечается в понедельник 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T10:23+0400
2021-09-27T10:23+0400
2021-09-27T10:27+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Министерство культуры, спорта и по делам молодежи Грузии при сотрудничестве с Национальной администрацией туризма приняло решение сделать посещение государственных музеев, находящихся в ведении ведомства, бесплатным во вторник, 28 сентября.Как говорится в заявлении Минкультуры, такое решение было принято по случаю Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября.Посещение музеев будет бесплатно как для туристов, так и для местных жителей."Подобные меры направлены на популяризацию культурного и исторического богатства страны и улучшение доступа к ним. У гостей будет возможность посетить музеи или музеи-заповедники в столице и регионах страны, увидеть местную среду и узнать о культуре и истории того или иного уголка", – говорится в заявлении.По данным ведомства, во всем мире проводятся мероприятия по случаю Дня туризма, который очень важен для развития туристического потенциала и популяризации истории и культуры страны.В ведении Министерства культуры Грузии 24 музея и музейных объединений, а также 12 музеев-заповедников.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, туризм, туризм в грузии, музеи
Посетить музеи Грузии 28 сентября можно будет бесплатно
10:23 27.09.2021 (обновлено: 10:27 27.09.2021)
Минкультуры приняло такое решение по случаю Всемирного дня туризма, который отмечается в понедельник
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Министерство культуры, спорта и по делам молодежи Грузии при сотрудничестве с Национальной администрацией туризма приняло решение сделать посещение государственных музеев, находящихся в ведении ведомства, бесплатным во вторник, 28 сентября.
Как говорится в заявлении
Минкультуры, такое решение было принято по случаю Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября.
Посещение музеев будет бесплатно как для туристов, так и для местных жителей.
"Подобные меры направлены на популяризацию культурного и исторического богатства страны и улучшение доступа к ним. У гостей будет возможность посетить музеи или музеи-заповедники в столице и регионах страны, увидеть местную среду и узнать о культуре и истории того или иного уголка", – говорится в заявлении.
По данным ведомства, во всем мире проводятся мероприятия по случаю Дня туризма, который очень важен для развития туристического потенциала и популяризации истории и культуры страны.
В ведении Министерства культуры Грузии 24 музея и музейных объединений, а также 12 музеев-заповедников.
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