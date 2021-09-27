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Повышение перед пенсией: братьям-близнецам пожарным в Грузии присвоили звание майоров
Повышение перед пенсией: братьям-близнецам пожарным в Грузии присвоили звание майоров
Почти четыре десятка лет братья-близнецы спасали людей из различных зон бедствия 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T17:33+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Братьям-близнецам Амирану и Автандилу Цитланадзе, которые почти 40 лет работали пожарными-спасателями на горнолыжном курорте Бакуриани, присвоено звание майоров гражданской безопасности, соответствующее решение принял министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.Последний рабочий день у сотрудников Бакурианского пожарно-спасательного управления, которым недавно исполнилось 60 лет, был 23 сентября. "На протяжении 38 лет братья Цитланадзе верно и с особым профессионализмом служили в пожарно-спасательной службе", – говорится в заявлении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.Глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили присутствовал на праздничном мероприятии и лично поблагодарил братьев Цитланадзе за службу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Повышение перед пенсией: братьям-близнецам пожарным в Грузии присвоили звание майоров

17:33 27.09.2021
162
© Facebook / Emergency Management ServiceБратья-близнецы пожарные вышли на пенсию
Братья-близнецы пожарные вышли на пенсию - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© Facebook / Emergency Management Service
Почти четыре десятка лет братья-близнецы спасали людей из различных зон бедствия
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Братьям-близнецам Амирану и Автандилу Цитланадзе, которые почти 40 лет работали пожарными-спасателями на горнолыжном курорте Бакуриани, присвоено звание майоров гражданской безопасности, соответствующее решение принял министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
Последний рабочий день у сотрудников Бакурианского пожарно-спасательного управления, которым недавно исполнилось 60 лет, был 23 сентября.
"На протяжении 38 лет братья Цитланадзе верно и с особым профессионализмом служили в пожарно-спасательной службе", – говорится в заявлении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
Глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили присутствовал на праздничном мероприятии и лично поблагодарил братьев Цитланадзе за службу.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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