https://sputnik-georgia.ru/20210927/povyshenie-pered-pensiey-bratyam-bliznetsam-pozharnym-v-gruzii-prisvoili-zvanie-mayorov-259932353.html

Повышение перед пенсией: братьям-близнецам пожарным в Грузии присвоили звание майоров

Повышение перед пенсией: братьям-близнецам пожарным в Грузии присвоили звание майоров

Почти четыре десятка лет братья-близнецы спасали людей из различных зон бедствия 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T17:33+0400

2021-09-27T17:33+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Братьям-близнецам Амирану и Автандилу Цитланадзе, которые почти 40 лет работали пожарными-спасателями на горнолыжном курорте Бакуриани, присвоено звание майоров гражданской безопасности, соответствующее решение принял министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.Последний рабочий день у сотрудников Бакурианского пожарно-спасательного управления, которым недавно исполнилось 60 лет, был 23 сентября. "На протяжении 38 лет братья Цитланадзе верно и с особым профессионализмом служили в пожарно-спасательной службе", – говорится в заявлении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.Глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили присутствовал на праздничном мероприятии и лично поблагодарил братьев Цитланадзе за службу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, спасатели