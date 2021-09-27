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Представители Цхинвали и Тбилиси встретятся в Эргнети
Представители Цхинвали и Тбилиси встретятся в Эргнети
Встреча пройдет с соблюдением всех регуляций, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T11:16+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Очередная, 102-я по счету, встреча представителей грузинской и югоосетинской сторон в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) состоится в Эргнети в понедельник, 27 сентября.Встреча в Эргнети традиционно пройдет при посредничестве ЕС и ОБСЕ. Стороны рассмотрят зафиксированные в течение последних двух месяцев инциденты на линии разделения. Помимо вопросов безопасности, стороны также обсудят гуманитарные темы.Встреча пройдет с соблюдением всех регуляций, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.Встречи МПРИ – по отдельности с представителями Сухуми и Цхинвали проводятся при участии международных посредников с 2009 года. Грузия потеряла контроль над этими территориями после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость и разместила здесь свои военные базы. Тбилиси заявляет своей главной задачей восстановление территориальной целостности страны, подчеркивая, что это должно быть сделано мирным путем.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20201119/Vstrecha-v-ramkakh-MPRI-v-Ergneti-perenesena-iz-za-pandemii-koronavirusa-250097207.html
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политика, новости, грузия, тбилиси, мпри, цхинвали

Представители Цхинвали и Тбилиси встретятся в Эргнети

11:16 27.09.2021
371
© photo: European Union External ActionВстреча в Эргнети в рамках МПРИ
Встреча в Эргнети в рамках МПРИ - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© photo: European Union External Action
Встреча пройдет с соблюдением всех регуляций, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Очередная, 102-я по счету, встреча представителей грузинской и югоосетинской сторон в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) состоится в Эргнети в понедельник, 27 сентября.
Встреча в Эргнети традиционно пройдет при посредничестве ЕС и ОБСЕ. Стороны рассмотрят зафиксированные в течение последних двух месяцев инциденты на линии разделения. Помимо вопросов безопасности, стороны также обсудят гуманитарные темы.
Встреча пройдет с соблюдением всех регуляций, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Встреча в Эргнети в рамках МПРИ - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2020
Встреча в рамках МПРИ в Эргнети перенесена из-за пандемии коронавируса
19 ноября 2020, 15:18
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Встречи МПРИ – по отдельности с представителями Сухуми и Цхинвали проводятся при участии международных посредников с 2009 года. Грузия потеряла контроль над этими территориями после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость и разместила здесь свои военные базы. Тбилиси заявляет своей главной задачей восстановление территориальной целостности страны, подчеркивая, что это должно быть сделано мирным путем.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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