https://sputnik-georgia.ru/20210927/premer-gruzii-indeks-korruptsii-v-strane-luchshe-pokazatelya-2012-goda-259934348.html

Премьер Грузии: индекс коррупции в стране лучше показателя 2012 года

Премьер Грузии: индекс коррупции в стране лучше показателя 2012 года

Грузия уже четвертый раз подряд входит в топ-20 стран ЕС по показателю "борьбы с коррупцией", заявил премьер 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T16:48+0400

2021-09-27T16:48+0400

2021-09-27T17:45+0400

экономика

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ираклий гарибашвили

грузия против коррупции

коррупция

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Грузия занимает 45 место из 189 стран по показателю контроля над коррупцией , заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге после заседания правительства.Согласно этому же исследованию Всемирного банка, Грузия заняла 19-е место среди стран Европы по контролю над коррупцией.Как отметил премьер, чтобы вычислить показатели, эксперты Всемирного банка собирают и обобщают информацию из различных источников - исследовательских центров и международных организаций.Грузия занимает первое место в мире по свободе от коррупции в бизнес-отношениях >>"Я хочу начать с информации, которая была опубликована совсем недавно, это исследование Всемирного банка по оценке и индикаторам управления, которое обобщает анализ десятков исследовательских центров и международных организаций, и я хочу сказать нашему сообществу, что у Грузии действительно очень важный прогресс в этом направлении", - сказал Гарибашвили.По словам главы правительства, согласно этому отчету, Грузия уже четвертый раз подряд входит в топ-20 стран ЕС по показателю "борьбы с коррупцией".По словам главы правительства, для сравнения, по результатам того же исследования, опубликованного в 2012 году, Грузия занимала 62 место.Премьер-министр отметил, что по данным еще одного доклада, составленного американской неправительственной организации Freedom House, Грузия заняла 11-е место среди исследованных стран по уровню свободы от коррупции.Гарибашвили также подчеркнул, что, согласно глобальному опросу The Gallup Organization, Грузия занимает 14-е место среди 122 мировых экономик, свободных от коррупции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, грузия против коррупции, коррупция