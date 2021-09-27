https://sputnik-georgia.ru/20210927/premer-gruzii-indeks-korruptsii-v-strane-luchshe-pokazatelya-2012-goda-259934348.html
Премьер Грузии: индекс коррупции в стране лучше показателя 2012 года
Премьер Грузии: индекс коррупции в стране лучше показателя 2012 года
Грузия уже четвертый раз подряд входит в топ-20 стран ЕС по показателю "борьбы с коррупцией", заявил премьер 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T16:48+0400
2021-09-27T16:48+0400
2021-09-27T17:45+0400
экономика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
грузия против коррупции
коррупция
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Грузия занимает 45 место из 189 стран по показателю контроля над коррупцией , заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге после заседания правительства.Согласно этому же исследованию Всемирного банка, Грузия заняла 19-е место среди стран Европы по контролю над коррупцией.Как отметил премьер, чтобы вычислить показатели, эксперты Всемирного банка собирают и обобщают информацию из различных источников - исследовательских центров и международных организаций.Грузия занимает первое место в мире по свободе от коррупции в бизнес-отношениях >>"Я хочу начать с информации, которая была опубликована совсем недавно, это исследование Всемирного банка по оценке и индикаторам управления, которое обобщает анализ десятков исследовательских центров и международных организаций, и я хочу сказать нашему сообществу, что у Грузии действительно очень важный прогресс в этом направлении", - сказал Гарибашвили.По словам главы правительства, согласно этому отчету, Грузия уже четвертый раз подряд входит в топ-20 стран ЕС по показателю "борьбы с коррупцией".По словам главы правительства, для сравнения, по результатам того же исследования, опубликованного в 2012 году, Грузия занимала 62 место.Премьер-министр отметил, что по данным еще одного доклада, составленного американской неправительственной организации Freedom House, Грузия заняла 11-е место среди исследованных стран по уровню свободы от коррупции.Гарибашвили также подчеркнул, что, согласно глобальному опросу The Gallup Organization, Грузия занимает 14-е место среди 122 мировых экономик, свободных от коррупции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, грузия против коррупции, коррупция
Премьер Грузии: индекс коррупции в стране лучше показателя 2012 года
16:48 27.09.2021 (обновлено: 17:45 27.09.2021)
Грузия уже четвертый раз подряд входит в топ-20 стран ЕС по показателю "борьбы с коррупцией", заявил премьер
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Грузия занимает 45 место из 189 стран по показателю контроля над коррупцией , заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге после заседания правительства.
Согласно этому же исследованию Всемирного банка, Грузия заняла 19-е место среди стран Европы по контролю над коррупцией.
Как отметил премьер, чтобы вычислить показатели, эксперты Всемирного банка собирают и обобщают информацию из различных источников - исследовательских центров и международных организаций.
"Я хочу начать с информации, которая была опубликована совсем недавно, это исследование Всемирного банка по оценке и индикаторам управления, которое обобщает анализ десятков исследовательских центров и международных организаций, и я хочу сказать нашему сообществу, что у Грузии действительно очень важный прогресс в этом направлении", - сказал Гарибашвили.
По словам главы правительства, согласно этому отчету, Грузия уже четвертый раз подряд входит в топ-20 стран ЕС по показателю "борьбы с коррупцией".
"Наша страна опережает 10 стран-членов ЕС по борьбе с коррупцией - Чехию, Италию, Словакию, Кипр, Мальту, Хорватию, Венгрию, Грецию, Румынию, Болгарию. Грузия также опережает страны неконтинентальной Европы, такие как Ирландия, Великобритания, Исландия и ряд развитых европейских стран", - подчеркнул премьер.
По словам главы правительства, для сравнения, по результатам того же исследования, опубликованного в 2012 году, Грузия занимала 62 место.
Премьер-министр отметил, что по данным еще одного доклада, составленного американской неправительственной организации Freedom House, Грузия заняла 11-е место среди исследованных стран по уровню свободы от коррупции.
Гарибашвили также подчеркнул, что, согласно глобальному опросу The Gallup Organization, Грузия занимает 14-е место среди 122 мировых экономик, свободных от коррупции.
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