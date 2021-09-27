https://sputnik-georgia.ru/20210927/sdpg-vyigrala-vybory-v-bundestag-no-budet-sformirovana-koalitsiya-259916451.html

СДПГ выиграла выборы в бундестаг, но будет сформирована коалиция

СДПГ выиграла выборы в бундестаг, но будет сформирована коалиция

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занимает второе место с самым низким за всю историю результатом в 24,1% 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T08:02+0400

2021-09-27T08:02+0400

2021-09-27T09:23+0400

в мире

германия

бундестаг германии

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Социал-демократическая партия Германии выигрывает выборы с 25,7% голосов, свидетельствуют данные ЦИК по итогам подсчета данных всех округов, передает РИА Новости.Выборы прошли 26 сентября, по их итогам будет сформирована новая коалиция с новым канцлером во главе – Ангела Меркель покинет должность после назначения нового канцлера.Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занимает второе место с самым низким за всю историю результатом в 24,1%.Партия "Левые" при этом не преодолевает пятипроцентный барьер по партийным спискам. Третье место занимают "Зеленые" с 14,8%, четвертое место у Свободной демократической партии с 11,5%, "Альтернатива для Германии" пятая с 10,3%.По законам ФРГ при получении трех прямых мандатов, что "Левым" удалось на прошедших выборах, они получают места в бундестаге в соответствии с полученными по партийным спискам процентами голосов.

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в мире, германия, бундестаг германии