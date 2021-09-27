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СДПГ выиграла выборы в бундестаг, но будет сформирована коалиция
СДПГ выиграла выборы в бундестаг, но будет сформирована коалиция
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занимает второе место с самым низким за всю историю результатом в 24,1% 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T08:02+0400
2021-09-27T09:23+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Социал-демократическая партия Германии выигрывает выборы с 25,7% голосов, свидетельствуют данные ЦИК по итогам подсчета данных всех округов, передает РИА Новости.Выборы прошли 26 сентября, по их итогам будет сформирована новая коалиция с новым канцлером во главе – Ангела Меркель покинет должность после назначения нового канцлера.Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занимает второе место с самым низким за всю историю результатом в 24,1%.Партия "Левые" при этом не преодолевает пятипроцентный барьер по партийным спискам. Третье место занимают "Зеленые" с 14,8%, четвертое место у Свободной демократической партии с 11,5%, "Альтернатива для Германии" пятая с 10,3%.По законам ФРГ при получении трех прямых мандатов, что "Левым" удалось на прошедших выборах, они получают места в бундестаге в соответствии с полученными по партийным спискам процентами голосов.
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в мире, германия, бундестаг германии

СДПГ выиграла выборы в бундестаг, но будет сформирована коалиция

08:02 27.09.2021 (обновлено: 09:23 27.09.2021)
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© AFP / ODD ANDERSENОлаф Шольц и лидеры Социал-Демократов в избирательном штабе
Олаф Шольц и лидеры Социал-Демократов в избирательном штабе - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© AFP / ODD ANDERSEN
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занимает второе место с самым низким за всю историю результатом в 24,1%
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Социал-демократическая партия Германии выигрывает выборы с 25,7% голосов, свидетельствуют данные ЦИК по итогам подсчета данных всех округов, передает РИА Новости.
Выборы прошли 26 сентября, по их итогам будет сформирована новая коалиция с новым канцлером во главе – Ангела Меркель покинет должность после назначения нового канцлера.
© AFP / JOHN MACDOUGALLЛидеры Христиан Демократов Армин Лашет и Ангела Меркель
Лидеры Христиан Демократов Армин Лашет и Ангела Меркель - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
Лидеры Христиан Демократов Армин Лашет и Ангела Меркель
© AFP / JOHN MACDOUGALL
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занимает второе место с самым низким за всю историю результатом в 24,1%.
Партия "Левые" при этом не преодолевает пятипроцентный барьер по партийным спискам. Третье место занимают "Зеленые" с 14,8%, четвертое место у Свободной демократической партии с 11,5%, "Альтернатива для Германии" пятая с 10,3%.
© AFP / DAVID GANNONЗеленые Германии следят за ходом голосования. На экране Анналена Бербок
Зеленые Германии следят за ходом голосования. На экране Анналена Бербок - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
Зеленые Германии следят за ходом голосования. На экране Анналена Бербок
© AFP / DAVID GANNON
ХДС/ХСС получили на 8,8 процентных пункта меньше, чем в 2017 году, СДПГ улучшили результат на 5,2 процентных пункта, "Зеленые" – на 5,7 процентных пункта, "Свободные демократы" – на 0,8 процентных пункта. АдГ потеряла 2,3 процентных пункта, "Левые" – 4,4 процентных пункта.
По законам ФРГ при получении трех прямых мандатов, что "Левым" удалось на прошедших выборах, они получают места в бундестаге в соответствии с полученными по партийным спискам процентами голосов.
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