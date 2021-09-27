https://sputnik-georgia.ru/20210927/sergey-lavrov-vystupil-na-76-y-sessii-genassamblei-oon---video-259914486.html
Сергей Лавров выступил на 76-й сессии Генассамблеи ООН - видео
Сергей Лавров выступил на 76-й сессии Генассамблеи ООН - видео
Глава МИД России Сергей Лавров выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. О чем он говорил с трибуны - смотрите в видео 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T00:26+0400
2021-09-27T00:26+0400
2021-09-27T00:26+0400
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Высокая неделя Генассамблеи проходит в Нью-Йорке с 21 по 27 сентября. В этом году на повестке ситуация в Афганистане, пандемия коронавируса, миграционный кризис и многое другое. Смотрите выступление Лаврова в формате трансляции на канале Sputnik.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, видео, мультимедиа, оон, сергей лавров, видео
Сергей Лавров выступил на 76-й сессии Генассамблеи ООН - видео
Глава МИД России Сергей Лавров выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. О чем он говорил с трибуны - смотрите в видео
Высокая неделя Генассамблеи проходит в Нью-Йорке с 21 по 27 сентября. В этом году на повестке ситуация в Афганистане, пандемия коронавируса, миграционный кризис и многое другое. Смотрите выступление Лаврова в формате трансляции на канале Sputnik
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