https://sputnik-georgia.ru/20210927/shakhter---inter-prognoz-na-match-ligi-chempionov-uefa-259926803.html

"Шахтер" - "Интер": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

"Шахтер" - "Интер": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА между донецким "Шахтером" и миланским "Интером" 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T14:01+0400

2021-09-27T14:01+0400

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Во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА встретятся два неудачника квартета "D". В стартовом матче донецкий "Шахтер" сенсационно уступил дебютанту турнира – молдавскому "Шерифу" (0:2), а миланский "Интер" дома в самой концовке проиграл мадридскому "Реалу" (0:1).После этих осечек клубы провели по три матча на национальном уровне. "Шахтер" в чемпионате Украины уверенно разобрался с "Мариуполем" (5:0) и "Вересом" (4:1), а также выиграл Суперкубок страны, обыграв "Динамо" Киев (3:0). Кстати, для наставника "горняков" Роберто де Дзерби – это первый трофей с командой.Что касается "Интера", то подопечные Индзаги "растерзали" "Болонью" (6:1) и уверенно обыграли "Фиорентину" (3:1). Себе в актив "нерадзурри" могут занести и результативную ничью (2:2) с "Аталантой" в последнем туре "Серии А".Как мы видим, оба клуба преуспели в атаке – "Шахтер" в трех матчах забил 12 голов, а "Интер" – 11. Нет ничего удивительного, что букмекерский "верх" идет за скромный коэффициент 1,6.Однако есть одно "но". В прошлом году клубы также выступали в одной группе ЛЧ и оба матча завершились совершенно неожиданно, учитывая мощную линию атаки, – нулевыми ничьями.Если говорить о фаворите, то букмекеры отдают предпочтение "Интеру". Победа итальянцев оценивается коэффициентом 1,55 (против 5,8 у "Шахтера").Проиграв "Шерифу" в первом туре, "Шахтер" почти загнал себя в угол. Теперь "горнякам" просто жизненно необходимо цепляться за очки в играх с "Интером" и мадридским "Реалом" (тем более на своем поле). Иначе, даже третье место, дающее право участия в Лиге Европы УЕФА, может оказаться недосягаемым.Что касается поражения "Интера", то его, скорее всего, можно назвать случайным. Миланцы в матче против "Реала" выглядели ничуть не хуже, им просто не повезло. Это я к тому, что подопечные Индзаги еще соберут свои очки, необходимые для выхода в плей-офф турнира.Исходя из всего вышесказанного, я предложу немного рискованную ставку на матч в Киеве. Мне кажется, "Шахтер" сделает все возможное и прыгнет выше головы, чтобы не проиграть у себя дома.Ставка: "Шахтер" не проиграет за 2,5.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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