https://sputnik-georgia.ru/20210927/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-na-27-sentyabrya---3-oktyabrya-259919718.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 27 сентября - 3 октября

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 27 сентября - 3 октября

Эта неделя в столице будет прохладной, в отдельные дни столбик термометра поднимется чуть выше десяти градусов тепла 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T10:56+0400

2021-09-27T10:56+0400

2021-09-27T10:56+0400

новости

грузия

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0e/251166236_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e5b182165e60a134b8d1300613c9222.jpg

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси теплую осеннюю погоду без осадков.В понедельник, 27 сентября, в столице будет солнечно, ясно и тепло. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов. А днем воздух прогреется до 22 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 2-7 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:50.Во вторник, 28 сентября, в Тбилиси ожидается частично облачная погода.Восход солнца будет в 05:53. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 20 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:48.В среду, 29 сентября, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду, возможен кратковременный дождь.Восход солнца будет в 06:54.Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 15 градусов, а днем – до 17 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:46.В четверг, 30 сентября, в столице Грузии утром погода будет ясной и солнечной, а во второй половине дня ожидается частичная облачность.Восход солнца будет в 06:55.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 14 градусов. А днем – максимум 18 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:45.В пятницу, 1 октября, в Тбилиси пасмурно, дождь, прохладно.Восход солнца будет в 06:57. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 12 градусов. А днем – максимум 13 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:43.В субботу, 2 октября, в Тбилиси сохранится облачная дождливая погода. Восход солнца будет в 06:58. Минимальная температура воздуха ночью – плюс 10 градусов. А днем чуть выше – 11 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:41.В воскресенье, 3 октября, в столице Грузии также сохранится облачность и слабый дождь. Восход солнца будет в 06:59.Минимальная температура воздуха ночью – плюс 10 градусов. А днем поднимется максимум до 14 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:40.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, погода