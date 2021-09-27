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Точный прогноз погоды в Тбилиси на 27 сентября - 3 октября
Точный прогноз погоды в Тбилиси на 27 сентября - 3 октября
Эта неделя в столице будет прохладной, в отдельные дни столбик термометра поднимется чуть выше десяти градусов тепла 27.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси теплую осеннюю погоду без осадков.В понедельник, 27 сентября, в столице будет солнечно, ясно и тепло. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов. А днем воздух прогреется до 22 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 2-7 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:50.Во вторник, 28 сентября, в Тбилиси ожидается частично облачная погода.Восход солнца будет в 05:53. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 20 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:48.В среду, 29 сентября, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду, возможен кратковременный дождь.Восход солнца будет в 06:54.Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 15 градусов, а днем – до 17 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:46.В четверг, 30 сентября, в столице Грузии утром погода будет ясной и солнечной, а во второй половине дня ожидается частичная облачность.Восход солнца будет в 06:55.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 14 градусов. А днем – максимум 18 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:45.В пятницу, 1 октября, в Тбилиси пасмурно, дождь, прохладно.Восход солнца будет в 06:57. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 12 градусов. А днем – максимум 13 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:43.В субботу, 2 октября, в Тбилиси сохранится облачная дождливая погода. Восход солнца будет в 06:58. Минимальная температура воздуха ночью – плюс 10 градусов. А днем чуть выше – 11 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:41.В воскресенье, 3 октября, в столице Грузии также сохранится облачность и слабый дождь. Восход солнца будет в 06:59.Минимальная температура воздуха ночью – плюс 10 градусов. А днем поднимется максимум до 14 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:40.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, погода

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 27 сентября - 3 октября

10:56 27.09.2021
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© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - пасмурная погода в марте
Вид на город Тбилиси - пасмурная погода в марте - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Эта неделя в столице будет прохладной, в отдельные дни столбик термометра поднимется чуть выше десяти градусов тепла
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси теплую осеннюю погоду без осадков.
В понедельник, 27 сентября, в столице будет солнечно, ясно и тепло. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов. А днем воздух прогреется до 22 градусов тепла.
Скорость ветра достигнет 2-7 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:50.
Во вторник, 28 сентября, в Тбилиси ожидается частично облачная погода.
Восход солнца будет в 05:53.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 20 градусов тепла.
Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:48.
В среду, 29 сентября, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду, возможен кратковременный дождь.
Восход солнца будет в 06:54.
Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 15 градусов, а днем – до 17 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:46.
В четверг, 30 сентября, в столице Грузии утром погода будет ясной и солнечной, а во второй половине дня ожидается частичная облачность.
Восход солнца будет в 06:55.
Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 14 градусов. А днем – максимум 18 градусов тепла.
Скорость ветра будет 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:45.
В пятницу, 1 октября, в Тбилиси пасмурно, дождь, прохладно.
Восход солнца будет в 06:57.
Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 12 градусов. А днем – максимум 13 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:43.
В субботу, 2 октября, в Тбилиси сохранится облачная дождливая погода.
Восход солнца будет в 06:58.
Минимальная температура воздуха ночью – плюс 10 градусов. А днем чуть выше – 11 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:41.
В воскресенье, 3 октября, в столице Грузии также сохранится облачность и слабый дождь. Восход солнца будет в 06:59.
Минимальная температура воздуха ночью – плюс 10 градусов. А днем поднимется максимум до 14 градусов тепла.
Скорость ветра будет 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:40.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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