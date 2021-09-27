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В России рассказали об эффективности комбинации AstraZeneca и "Спутника Лайт"
В России рассказали об эффективности комбинации AstraZeneca и "Спутника Лайт"
У 85% добровольцев наблюдался четырехкратный и выше рост нейтрализующих антител к коронавирусу 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T15:01+0400
2021-09-27T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен - Sputnik. Комбинация вакцин против коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт" показала высокий рост антител к S-белку в рамках совместного исследования в Азербайджане, сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.Согласно результатам промежуточного анализа, у 85% добровольцев наблюдался четырехкратный и выше рост нейтрализующих антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2 на 57-й день наблюдения, добавили в фонде.Данные основаны на результатах наблюдений за 20 первыми участниками исследования, получившими оба компонента комбинации. В качестве первого компонента использовалась вакцина компании AstraZeneca, второго – "Спутник Лайт". Интервал между дозами составлял 29 дней.Исследования в Азербайджане начались в феврале 2021 года. На сегодняшний день в исследовании участвуют 100 добровольцев.Помимо Азербайджана, клиническое исследование комбинации вакцин реализуется в рамках глобальной программы в Объединенных Арабских Эмиратах и России. Получено разрешение регуляторов на проведение исследований в Белоруссии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, россия, новости, в мире, наука, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

В России рассказали об эффективности комбинации AstraZeneca и "Спутника Лайт"

15:01 27.09.2021
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© photo: Russian Direct Investment Fund (RDIF)  / Перейти в фотобанкКлинические испытания вакцины "Спутник Лайт"
Клинические испытания вакцины Спутник Лайт - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© photo: Russian Direct Investment Fund (RDIF)
/
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У 85% добровольцев наблюдался четырехкратный и выше рост нейтрализующих антител к коронавирусу
ТБИЛИСИ, 27 сен - Sputnik. Комбинация вакцин против коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт" показала высокий рост антител к S-белку в рамках совместного исследования в Азербайджане, сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.

"Российский фонд прямых инвестиций... компании "АстраЗенека" и "Р-Фарм" объявляют предварительные данные по вируснейтрализующей активности комбинированного применения вакцины компании "АстраЗенека" (разработана совместно с Оксфордским Университетом) и первого компонента вакцины против коронавируса "Спутник V"..., полученные в рамках клинического исследования в Азербайджанской Республике", – говорится в сообщении.

Согласно результатам промежуточного анализа, у 85% добровольцев наблюдался четырехкратный и выше рост нейтрализующих антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2 на 57-й день наблюдения, добавили в фонде.
Данные основаны на результатах наблюдений за 20 первыми участниками исследования, получившими оба компонента комбинации. В качестве первого компонента использовалась вакцина компании AstraZeneca, второго – "Спутник Лайт". Интервал между дозами составлял 29 дней.
Исследования в Азербайджане начались в феврале 2021 года. На сегодняшний день в исследовании участвуют 100 добровольцев.
Помимо Азербайджана, клиническое исследование комбинации вакцин реализуется в рамках глобальной программы в Объединенных Арабских Эмиратах и России. Получено разрешение регуляторов на проведение исследований в Белоруссии.
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