https://sputnik-georgia.ru/20210927/v-rossii-rasskazali-ob-effektivnosti-kombinatsii-astrazeneca-i-sputnika-layt-259931300.html

В России рассказали об эффективности комбинации AstraZeneca и "Спутника Лайт"

В России рассказали об эффективности комбинации AstraZeneca и "Спутника Лайт"

У 85% добровольцев наблюдался четырехкратный и выше рост нейтрализующих антител к коронавирусу 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T15:01+0400

2021-09-27T15:01+0400

2021-09-27T15:01+0400

общество

россия

новости

в мире

наука

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/05/252219459_0:43:965:586_1920x0_80_0_0_6db544a4abcda4f7ff59ecbe0435be94.jpg

ТБИЛИСИ, 27 сен - Sputnik. Комбинация вакцин против коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт" показала высокий рост антител к S-белку в рамках совместного исследования в Азербайджане, сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.Согласно результатам промежуточного анализа, у 85% добровольцев наблюдался четырехкратный и выше рост нейтрализующих антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2 на 57-й день наблюдения, добавили в фонде.Данные основаны на результатах наблюдений за 20 первыми участниками исследования, получившими оба компонента комбинации. В качестве первого компонента использовалась вакцина компании AstraZeneca, второго – "Спутник Лайт". Интервал между дозами составлял 29 дней.Исследования в Азербайджане начались в феврале 2021 года. На сегодняшний день в исследовании участвуют 100 добровольцев.Помимо Азербайджана, клиническое исследование комбинации вакцин реализуется в рамках глобальной программы в Объединенных Арабских Эмиратах и России. Получено разрешение регуляторов на проведение исследований в Белоруссии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, россия, новости, в мире, наука, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19