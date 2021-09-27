https://sputnik-georgia.ru/20210927/vecher-pamyati-kompozitora-gii-kancheli-proydet-v-moskve-259864221.html

Вечер памяти композитора Гии Канчели пройдет в Москве

Вечер памяти композитора Гии Канчели пройдет в Москве

Творчество гениального грузинского композитора неразрывно связано с Россией и другими странами 27.09.2021, Sputnik Грузия

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культура

россия

грузия

москва

грузинская культура

гия канчели

музыка

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ТБИЛИСИ, 26 cен — Sputnik. Российская премьера музыкального проекта "Гия Канчели: я не любил кларнет…", посвященного грузинскому композитору Гие Канчели, состоится в московском театре Et Cetera 5 октября.Идея картины "Гия Канчели: я не любил кларнет…" (2020) родилась вследствие многочасового интервью Канчели тележурналисту Грегори Антимони. Съемки документальной ленты продолжались 2,5 года и проходили в разных странах мира, в том числе в Грузии.Героем фильма также стал музыкант, кларнетист Юлиан Милкис, друг Канчели. В фильме для него композитор проводит экскурсию по своей квартире в Тбилиси, рассказывает истории из жизни и делится творческими мыслями.Сам Гия Канчели хотел показать фильм канадского режиссера Ольги Антимони в такой последовательности – сначала показ фильма, далее концерт. Именно так и пройдет вечер памяти композитора.В России фильм будет показан впервые, а в концертной части программы выступят Юлиан Милкис и выдающаяся пианистка Полина Осетинская – они исполнят 18 миниатюр композитора для кларнета и фортепиано.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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