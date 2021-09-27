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Вечер памяти композитора Гии Канчели пройдет в Москве
Вечер памяти композитора Гии Канчели пройдет в Москве
Творчество гениального грузинского композитора неразрывно связано с Россией и другими странами 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T07:32+0400
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грузинская культура
гия канчели
музыка
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ТБИЛИСИ, 26 cен — Sputnik. Российская премьера музыкального проекта "Гия Канчели: я не любил кларнет…", посвященного грузинскому композитору Гие Канчели, состоится в московском театре Et Cetera 5 октября.Идея картины "Гия Канчели: я не любил кларнет…" (2020) родилась вследствие многочасового интервью Канчели тележурналисту Грегори Антимони. Съемки документальной ленты продолжались 2,5 года и проходили в разных странах мира, в том числе в Грузии.Героем фильма также стал музыкант, кларнетист Юлиан Милкис, друг Канчели. В фильме для него композитор проводит экскурсию по своей квартире в Тбилиси, рассказывает истории из жизни и делится творческими мыслями.Сам Гия Канчели хотел показать фильм канадского режиссера Ольги Антимони в такой последовательности – сначала показ фильма, далее концерт. Именно так и пройдет вечер памяти композитора.В России фильм будет показан впервые, а в концертной части программы выступят Юлиан Милкис и выдающаяся пианистка Полина Осетинская – они исполнят 18 миниатюр композитора для кларнета и фортепиано.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, россия, грузия, москва, грузинская культура, гия канчели, музыка

Вечер памяти композитора Гии Канчели пройдет в Москве

07:32 27.09.2021
127
© Facebook / VivacelloКомпозитор Гия Канчели
Композитор Гия Канчели - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© Facebook / Vivacello
Творчество гениального грузинского композитора неразрывно связано с Россией и другими странами
ТБИЛИСИ, 26 cен — Sputnik. Российская премьера музыкального проекта "Гия Канчели: я не любил кларнет…", посвященного грузинскому композитору Гие Канчели, состоится в московском театре Et Cetera 5 октября.
Идея картины "Гия Канчели: я не любил кларнет…" (2020) родилась вследствие многочасового интервью Канчели тележурналисту Грегори Антимони. Съемки документальной ленты продолжались 2,5 года и проходили в разных странах мира, в том числе в Грузии.
© photo: Kancheli Music / FBГрузинский композитор Гия Канчели
Грузинский композитор Гия Канчели - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
Грузинский композитор Гия Канчели
© photo: Kancheli Music / FB
Героем фильма также стал музыкант, кларнетист Юлиан Милкис, друг Канчели. В фильме для него композитор проводит экскурсию по своей квартире в Тбилиси, рассказывает истории из жизни и делится творческими мыслями.
Сам Гия Канчели хотел показать фильм канадского режиссера Ольги Антимони в такой последовательности – сначала показ фильма, далее концерт. Именно так и пройдет вечер памяти композитора.
В России фильм будет показан впервые, а в концертной части программы выступят Юлиан Милкис и выдающаяся пианистка Полина Осетинская – они исполнят 18 миниатюр композитора для кларнета и фортепиано.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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