https://sputnik-georgia.ru/20210927/vooruzhennye-boeviki-talibana-pokatalis-na-lebedyakh-v-natsparke---video-259913343.html

Вооруженные боевики Талибана* покатались на "лебедях" в нацпарке - видео

Вооруженные боевики Талибана* покатались на "лебедях" в нацпарке - видео

Бирюзовые воды озер первого в Афганистане национального парка, расположенного в горах Гиндукуша, "захватили" вооруженные боевики 27.09.2021, Sputnik Грузия

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Боевики Талибана* добрались до национального парка Банди-Амир, чтобы "повеселиться". На кадрах видео из нацпарка видно, как вооруженные люди катаются на катамаранах в виде лебедей по хрустально прозрачной воде горного озера.Один из боевиков заявил, что "люди очень довольны безопасностью" под властью Талибана". Однако сотрудники национального парка не разделяют эту точку зрения, поскольку обычные туристы практически перестали появляться в парке после того, как туда стали приезжать талибы.* – террористическая организация, запрещенная в России и Таджикистане.

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Вооруженные боевики Талибана* катались на "лебедях" - видео Вооруженные боевики Талибана* катались на "лебедях" - видео 2021-09-27T12:27+0400 true PT1M02S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, видео, мультимедиа, афганистан, видео