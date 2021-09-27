https://sputnik-georgia.ru/20210927/voz-vystupaet-za-moratoriy-na-busternye-dozy-vaktsin-ot-covid-do-kontsa-goda-259947567.html
ВОЗ выступает за мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID до конца года
ВОЗ выступает за мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID до конца года
Эксперты ВОЗ неоднократно призывали все страны отказаться от программ ревакцинации от коронавируса 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T21:41+0400
2021-09-27T21:41+0400
2021-09-27T22:36+0400
всемирная организация здравоохранения
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 23 сен - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения вновь призвала государства соблюдать до конца года мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19, заявил на пресс-конференции в Лионе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."Как вы знаете, политика ВОЗ заключается в моратории на бустерные дозы до конца года. Конечно, бустерные дозы могут быть выделены для людей с ослабленным иммунитетом. За этим исключением мы рекомендуем соблюдать мораторий до конца года", - сказал он.Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, в которой критикуется массовая ревакцинация от коронавируса. Авторами публикации выступили ученые из разных стран, среди которых есть представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – главный научный сотрудник Сумья Сваинатан и исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.Pfizer считает необходимой третью прививку от коронавируса >>Опасность ранней ревакцинации относится и к препаратам на основе аденовируса, и к мРНК-вакцинам. В частности отмечается, что если вводить бустерные дозы слишком часто или слишком рано, это может привести к миокардиту (относится к мРНК-вакцинам, то есть препаратам Pfizer и Moderna) или синдрому Гийена-Барре (в этом случае речь о вакцинах на основе аденовируса, в том числе препарате производства AstraZeneca и "Спутник V").Автор исследования при этом отметили, что ревакцинация, не основанная на надежных данных и анализе, может привести к тому, что будет подорвано доверие к вакцинам и снижен эффект от первичной вакцинации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
всемирная организация здравоохранения, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
ВОЗ выступает за мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID до конца года
21:41 27.09.2021 (обновлено: 22:36 27.09.2021)
Эксперты ВОЗ неоднократно призывали все страны отказаться от программ ревакцинации от коронавируса
ТБИЛИСИ, 23 сен - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения вновь призвала государства соблюдать до конца года мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19, заявил на пресс-конференции в Лионе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Как вы знаете, политика ВОЗ заключается в моратории на бустерные дозы до конца года. Конечно, бустерные дозы могут быть выделены для людей с ослабленным иммунитетом. За этим исключением мы рекомендуем соблюдать мораторий до конца года", - сказал он.
Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, в которой критикуется массовая ревакцинация от коронавируса. Авторами публикации выступили ученые из разных стран, среди которых есть представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – главный научный сотрудник Сумья Сваинатан и исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Опасность ранней ревакцинации относится и к препаратам на основе аденовируса, и к мРНК-вакцинам. В частности отмечается, что если вводить бустерные дозы слишком часто или слишком рано, это может привести к миокардиту (относится к мРНК-вакцинам, то есть препаратам Pfizer и Moderna) или синдрому Гийена-Барре (в этом случае речь о вакцинах на основе аденовируса, в том числе препарате производства AstraZeneca и "Спутник V").
Автор исследования при этом отметили, что ревакцинация, не основанная на надежных данных и анализе, может привести к тому, что будет подорвано доверие к вакцинам и снижен эффект от первичной вакцинации.
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