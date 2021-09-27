https://sputnik-georgia.ru/20210927/vstrecha-abashidze-i-karasina-mozhet-sostoyatsya-vo-vtoroy-polovine-oktyabrya-259936016.html

Встреча Абашидзе и Карасина может состояться во второй половине октября

Встреча Абашидзе и Карасина может состояться во второй половине октября

Карасин рассказал о контактах со спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T16:17+0400

2021-09-27T16:17+0400

2021-09-27T17:13+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Очередная встреча спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе и председателя комитета Совфеда РФ по международным делам Григория Карасина состоится во второй половине октября, сообщил Карасин в беседе с РИА Новости.Он отметил, что на встрече предполагается обсудить "все проблемы, которые волнуют обе стороны, но главным образом практические проблемы развития двусторонних отношений - экономика, транспорт, контакты между людьми и так далее". При этом отвечая на вопрос, планируется ли на встрече обсуждать вопросы российской стороны в связи с деятельностью биолаборатории Лугара в Грузии, он подчеркнул, что "масштабные вопросы стратегического плана тоже, естественно, будут в повестке".Говоря о перспективах возобновления авиасообщения между РФ и Грузией, Карасин пояснил, что все будет зависеть от обстановки.Предыдущая встреча Карасина и Абашидзе состоялась в мае в рамках российско-грузинского неформального диалогового механизма, действующего с 2012 года. В ней приняли участие представители министерств иностранных дел и транспорта двух стран.Ранее спецпредставитель премьера Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе объявил, что готов переговорить с Григорием Карасиным в начале октября, в том числе обсудить вопрос о возобновлении авиасообщения.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Формат пражских переговоров был запущен в декабре 2012 года, после смены власти в Грузии. Абашидзе и Карасин обсуждают в ходе встреч вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарные вопросы. Одним из главных результатов переговоров стало снятие эмбарго на грузинские товары в 2013 году. С тех пор торговые отношения между Грузией и Россией улучшаются с каждым годом.Диалог между странами также поддерживается в рамках Женевских дискуссий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210521/Vstrecha-Abashidze-i-Karasina-proshla-v-onlayn-formate-chto-obsuzhdali-diplomaty-251795363.html

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политика, россия, новости, в мире, грузия, зураб абашидзе, григорий карасин, грузино-российские отношения