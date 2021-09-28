https://sputnik-georgia.ru/20210928/brifing-chto-ozhidaet-gruzinskoe-obschestvo-ot-mestnykh-vyborov-259969237.html

Брифинг: Что ожидает грузинское общество от местных выборов?

Брифинг: Что ожидает грузинское общество от местных выборов?

Брифинг на тему "Что ожидает грузинское общество от выборов в органы местного самоуправления?" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду... 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T15:05+0400

2021-09-28T15:05+0400

2021-09-28T15:05+0400

пресс-центр

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Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. К выборам зарегистрировано 3 497 345 избирателей.Каких изменений ждет грузинское общество после выборов? Как СМИ освещают предвыборную кампанию? Какова роль средств массовой информации в формировании общественного мнения, симпатии и антипатии относительно того или иного кандидата? Эти и другие актуальные вопросы обсудят участники круглого стола.Участники круглого стола:- доктор политических наук, профессор Тамар КИКНАДЗЕ;- эксперт по международным вопросам Васо КАПАНАДЗЕ.Брифинг пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.Справки по телефонам: 555 90 89 77.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, анонсы , грузия