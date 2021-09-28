https://sputnik-georgia.ru/20210928/deystvuyuschiy-mer-tbilisi-pobedit-v-pervom-zhe-ture-novyy-opros-259985759.html

Действующий мэр Тбилиси победит в первом же туре: новый опрос

Действующий мэр Тбилиси победит в первом же туре: новый опрос

Лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия набирает по этому опросу 27,7% 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T21:44+0400

2021-09-28T21:44+0400

2021-09-28T22:39+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Действующий мэр Тбилиси и кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе выиграет выборы в первом же туре - свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией по изучению общественного мнения GORBI по заказу телекомпании Imedi.Опрос проводился в период с 10 по 19 сентября. Всего было опрошено 2 тысячи избирателей в Тбилиси. Погрешность опроса +/-3,4%."Грузинская мечта" набирает около половины голосов избирателей: новый опрос >>Согласно опросу, за Каладзе "готово хоть завтра" проголосовать 53,6% избирателей.Кандидат от части оппозиции и лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия набирает по этому опросу 27,7%. На третьем месте оказался экс-премьер Грузии и лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария с 6,5%.Рейтинг остальных кандидатов в мэры Тбилиси выглядит следующим образом:Для победы на выборах кандидат в мэры должен набрать более половины голосов избирателей. Если этого не происходит, назначается второй тур выборов, в котором встречаются два кандидата с наиболее высокими результатами. Всего за кресло мэра Тбилиси борется 16 кандидатов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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