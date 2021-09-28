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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20210928/deystvuyuschiy-mer-tbilisi-pobedit-v-pervom-zhe-ture-novyy-opros-259985759.html
Действующий мэр Тбилиси победит в первом же туре: новый опрос
Действующий мэр Тбилиси победит в первом же туре: новый опрос
Лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия набирает по этому опросу 27,7% 28.09.2021, Sputnik Грузия
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2021-09-28T22:39+0400
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местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Действующий мэр Тбилиси и кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе выиграет выборы в первом же туре - свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией по изучению общественного мнения GORBI по заказу телекомпании Imedi.Опрос проводился в период с 10 по 19 сентября. Всего было опрошено 2 тысячи избирателей в Тбилиси. Погрешность опроса +/-3,4%."Грузинская мечта" набирает около половины голосов избирателей: новый опрос &gt;&gt;Согласно опросу, за Каладзе "готово хоть завтра" проголосовать 53,6% избирателей.Кандидат от части оппозиции и лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия набирает по этому опросу 27,7%. На третьем месте оказался экс-премьер Грузии и лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария с 6,5%.Рейтинг остальных кандидатов в мэры Тбилиси выглядит следующим образом:Для победы на выборах кандидат в мэры должен набрать более половины голосов избирателей. Если этого не происходит, назначается второй тур выборов, в котором встречаются два кандидата с наиболее высокими результатами. Всего за кресло мэра Тбилиси борется 16 кандидатов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, каха каладзе, опрос, ника мелия, георгий гахария, imedi – имеди грузинское онлайн тв, местные выборы

Действующий мэр Тбилиси победит в первом же туре: новый опрос

21:44 28.09.2021 (обновлено: 22:39 28.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovПредвыборная реклама - баннер правящей партии "Грузинская мечта", Каха Каладзе
Предвыборная реклама - баннер правящей партии Грузинская мечта, Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия набирает по этому опросу 27,7%
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Действующий мэр Тбилиси и кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе выиграет выборы в первом же туре - свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией по изучению общественного мнения GORBI по заказу телекомпании Imedi.
Опрос проводился в период с 10 по 19 сентября. Всего было опрошено 2 тысячи избирателей в Тбилиси. Погрешность опроса +/-3,4%.
"Грузинская мечта" набирает около половины голосов избирателей: новый опрос >>
Согласно опросу, за Каладзе "готово хоть завтра" проголосовать 53,6% избирателей.
Кандидат от части оппозиции и лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия набирает по этому опросу 27,7%. На третьем месте оказался экс-премьер Грузии и лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария с 6,5%.
Рейтинг остальных кандидатов в мэры Тбилиси выглядит следующим образом:
Гиорги Ломия "Альянс патриотов Грузии" - 3,5%
Анна Бибилашвили "Лело для Грузии" - 3,5 %
Анна Долидзе "Для народа" - 1,5%
Остальные кандидаты – 3,7%.
Для победы на выборах кандидат в мэры должен набрать более половины голосов избирателей. Если этого не происходит, назначается второй тур выборов, в котором встречаются два кандидата с наиболее высокими результатами. Всего за кресло мэра Тбилиси борется 16 кандидатов.
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