https://sputnik-georgia.ru/20210928/finansirovanie-planovykh-operatsiy-v-gruzii-vozobnovitsya-s-1-oktyabrya-259933249.html

Финансирование плановых операций в Грузии возобновится с 1 октября

Финансирование плановых операций в Грузии возобновится с 1 октября

Плановые операции не проводились в Грузии с конца июля, когда весь больничный ресурс был направлен на лечение ковид-пациентов 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T07:32+0400

2021-09-28T07:32+0400

2021-09-28T07:32+0400

четвертая волна

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Финансирование и проведение плановых операций в рамках всеобщей программы здравоохранения возобновится с 1 октября, сообщает Минздрав Грузии.Финансирование и проведение плановых операций в Грузии было прекращено в конце июля. В связи с пандемией коронавируса и сложной эпидситуацией в стране проводились только неотложные и онкологические операции, а также кардиохирургические вмешательства.Минздрав Грузии работает в чрезвычайном режиме – в стране не хватает COVID-коек>>Во время четвертой волны распространения коронавируса в конце июля этого года с целью высвобождения дополнительных медицинских ресурсов больницы временно прекратили плановые операции.Подобные ограничения действовали и во время первой и второй волны распространения коронавируса в Грузии. Главной целью ведомства была мобилизация дополнительных коек для инфицированных коронавирусом пациентов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, операция, коронавирус covid-19