https://sputnik-georgia.ru/20210928/goroskop-na-segodnya-29-sentyabrya-2021-po-znakam-zodiaka-259949678.html

Гороскоп на сегодня 29 сентября 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 29 сентября 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на среду, 29 сентября, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды помогут сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а кому... 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T09:52+0400

2021-09-28T09:52+0400

2021-09-28T09:53+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 29 сентября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнам нужно поверить в себя и искать новые пути реализации намеченных планов, чтобы поймать удачу за хвост. Гороскоп рекомендует знаку зодиака заняться финансовыми вопросами и подготовкой деловых договоров – интуиция поможет принять правильные решения, которые будут выгодны. Отношения со второй половиной сегодня ухудшатся – Овнам придется приложить максимум усилий, чтобы исправить ситуацию и не стыдиться выражать чувства.ТелецТельцов 29 сентября ждут повседневные дела. Переполняющая знак зодиака энергия позволит устроить все дела наилучшим образом. Гороскоп рекомендует Тельцам сдерживать эмоции – выслушать и принять мнение другого человека, если даже не сомневаются в своей правоте. Физический труд на свежем воздухе улучшит настроение знака зодиака, избавит от грустных мыслей. Прекрасный день для любви и романтических приключений.БлизнецыРеализацию намеченных планов Близнецам сегодня следует отложить. По гороскопу поспешно принятое решение может обернуться большой неприятностью. Знаку зодиака 29 сентября стоит рискнуть и инвестировать в новый проект, способный принести максимум выгоды. Жизненный потенциал Близнецов сегодня опустится до критически низкого уровня – гороскоп рекомендует уделить внимание здоровью и питанию.РакРакам гороскоп рекомендует подумать о дальнейшем карьерном росте и советует знаку зодиака пройти курсы повышения квалификации. Все дела Раков сегодня будут связаны с деньгами, но знаку зодиака не следует принимать спонтанные и поспешные решения, чтобы не понести финансовые потери. По гороскопу Раки сегодня могут купить "брендовую" вещь, которая, окажется подделкой, поэтому не стоит переплачивать за товары, которые этого не стоят.ЛевОбаяние Львов 29 сентября откроет им доступ в любые сферы, если знак зодиака хочет кого-то очаровать, то лучше это сделать сегодня. Львам легко даются сегодня новые знания. Гороскоп советует знаку зодиака воспользоваться моментом и окунуться в ту сферу, куда раньше и заглядывать было страшно. Личная жизнь Львов целиком и полностью будет зависеть от решительности их действий, чтобы не упустить шанс изменить все к лучшему.ДеваКосмос обещает Девам сегодня важный и приятный день. Коммуникабельность знака зодиака, умение находить компромиссы и предоставить веские аргументы – залог успеха Дев 29 сентября. Грядущие перемены затронут и семью. Гороскоп рекомендует знаку зодиака поберечь здоровье и нервы, и не ссориться по пустякам. Гармоничные отношения с близкими станут возможны, если не нарушать устоявшийся уклад жизни.ВесыВесы на пороге великих перемен. Жизнь знака зодиака налаживается. Коммерсанты 29 сентября смогут заключить выгодную сделку, сулящую немалую прибыль. Но гороскоп советует Весам не расслабляться, ибо фортуна – барышня капризная и переменчивая, и в один момент может отвернуться от знака зодиака. Однако Весам нельзя забывать и об отдыхе. Гороскоп рекомендует знаку зодиака провести выходные в кругу семьи.СкорпионСкорпионам космос предсказывает позитивные перемены. Знак зодиака, занимаясь сегодня повседневной работой, не должен игнорировать срочные дела, поступающие в течение дня, чтобы не упустить удачную возможность. Гороскоп советует знаку зодиака расходовать сегодня средства экономнее, ибо в ближайшее время поступлений не ожидается. Скорпионов сегодня ждут новые знакомства и флирт, который перерастет в продолжительные и крепкие отношения.СтрелецСтрельцам нельзя упускать дополнительные рабочие проекты и отказываться от сверхурочной работы. Настойчивость и упорство знака зодиака вознаградятся, а затраченные усилия окупятся в будущем. По гороскопу Стрельцы-предприниматели смогут использовать свои возможности и достигнуть успеха в бизнесе. Удачный день сегодня для общения, новых знакомств и приема гостей, а от прогулок в одиночестве лучше отказаться.КозерогГороскоп советует Козерогам 29 сентября уделить время своему хобби и общению с приятными людьми, и не утруждать себя дополнительными обязательствами. Тратить необдуманно сегодня деньги знаку зодиака не следует – часть средств возможно придется отдать близким, которым понадобится их помощь. Гороскоп рекомендует знаку зодиака больше времени проводить с домочадцами – семейных Козерогов ждет обновление чувств.ВодолейКосмос сулит Водолеям удачный день для установления отношений с влиятельными людьми. Энергичность знака зодиака сегодня обязательно приведет к успеху. Бесперспективными будут 29 сентября любые переговоры об увеличении зарплаты с руководством компании – возможно пришло время подумать о смене работы. Вечер гороскоп рекомендует провести в спокойной обстановке – для приема гостей или похода к родственникам сегодня неблагоприятный день.РыбыПо гороскопу Рыбам пора кардинально менять что-то в своей жизни. Знак зодиака должен 29 сентября решить от чего хочет избавиться и решительно от этого отказаться. Рыбам нужно найти дополнительный источник заработка, но от новых финансовых сделок следует воздержаться, пока не обдумает как следует все положительные и отрицательные стороны. Гороскоп не рекомендует знаку зодиака увлекаться сегодня интенсивными физическими нагрузками и диетами – это может спровоцировать упадок сил.Материал подготовлен на основе открытых источников

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гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака