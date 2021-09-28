https://sputnik-georgia.ru/20210928/gruziya-mozhet-prinyat-chempionat-mira-po-dzyudo-259958123.html

Грузия может принять чемпионат мира по дзюдо

Грузия может принять чемпионат мира по дзюдо

Если Грузия примет чемпионат мира по дзюдо, то это произойдет не раньше 2024 года 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T12:09+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен – Sputnik. В ближайшем будущем Грузия может провести чемпионат мира по дзюдо, сообщил первый вице-президент федерации дзюдо Грузии Давид Кевхишвили, слова которого приводит пресс-служба федерации.Грузинский дзюдоист завоевал серебро на Гран-при Загреба>>Если Грузия примет чемпионат мира по дзюдо, то это произойдет не раньше 2024 года. В следующем, 2022 году, турнир состоится в столице Узбекистана – Ташкенте, а в 2023 – в Дохе (Катар). Также уже решено, что Израиль примет ЧМ либо в 2024, либо 2025 году – на свое усмотрение.Помимо вопроса, связанного с возможным проведением Грузией ЧМ, на встрече Кевхишвили и Визера была затронута тема турнира из серии "Большой шлем", проходящего в Тбилиси весной."В IJF выразили готовность, чтобы ближайшие четыре года турнир, проводимый в Тбилиси, носил статус "Большого шлема". Для популяризации дзюдо – это очень важное решение", – отметил Кевхишвили.До 2021 года турнир, ежегодно проводимый в Тбилиси весной, носил статус Гран-при. Первый "Большой шлем" в Тбилиси состоялся в этом году с 26 по 28 марта. Однако из-за пандемии COVID-19 соревнования прошли при пустых трибунах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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