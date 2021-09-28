https://sputnik-georgia.ru/20210928/ilon-mask-vernul-sebe-pervuyu-strochku-v-spiske-bogateyshikh-lyudey-forbes-259972808.html

Илон Маск вернул себе первую строчку в списке богатейших людей Forbes

Илон Маск вернул себе первую строчку в списке богатейших людей Forbes

Состояние Илона Маска выросло благодаря подорожанию акций Tesla и впервые превысило 200 миллиардов долларов, 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T17:33+0400

2021-09-28T17:33+0400

2021-09-28T17:33+0400

экономика

в мире

журнал forbes

илон маск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/03/251638420_0:0:2944:1657_1920x0_80_0_0_d62a27391ceb864fe8e0a4af842aaecf.jpg

ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Предприниматель Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla, занял первую строчку рейтинга богатейших людей, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса, сообщает издание Forbes.Состояние Маска выросло вслед за продолжающимся подъемом акций Tesla. В понедельник они подорожали больше чем на 2% и достигли максимальной цены закрытия с февраля 2021 года — $791,36. Компания Илона Маска планирует запустить в Грузии свой спутниковый Интернет >>При этом Маск стал третьим человеком в мире, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов. Первым в августе 2020 года стал Безос, а вторым - президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. Его состояние преодолело отметку в 200 миллиардов долларов в июне.В январе Маск уже обгонял Безоса, но удержаться на первой строчке ему не удалось.Безос, чье богатство оценивается в 197,7 миллиарда долларов, занимает вторую строчку рейтинга. Третье место занимает Арно с состоянием в 175,7 миллиарда долларов, четвертое - основатель Microsoft Билл Гейтс (131 миллиард долларов), замыкает пятерку - основатель Facebook Марк Цукерберг (126,4 миллиарда долларов).

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, в мире, журнал forbes, илон маск