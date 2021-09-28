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Илон Маск вернул себе первую строчку в списке богатейших людей Forbes
Илон Маск вернул себе первую строчку в списке богатейших людей Forbes
Состояние Илона Маска выросло благодаря подорожанию акций Tesla и впервые превысило 200 миллиардов долларов, 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T17:33+0400
2021-09-28T17:33+0400
2021-09-28T17:33+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Предприниматель Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla, занял первую строчку рейтинга богатейших людей, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса, сообщает издание Forbes.Состояние Маска выросло вслед за продолжающимся подъемом акций Tesla. В понедельник они подорожали больше чем на 2% и достигли максимальной цены закрытия с февраля 2021 года — $791,36. Компания Илона Маска планирует запустить в Грузии свой спутниковый Интернет >>При этом Маск стал третьим человеком в мире, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов. Первым в августе 2020 года стал Безос, а вторым - президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. Его состояние преодолело отметку в 200 миллиардов долларов в июне.В январе Маск уже обгонял Безоса, но удержаться на первой строчке ему не удалось.Безос, чье богатство оценивается в 197,7 миллиарда долларов, занимает вторую строчку рейтинга. Третье место занимает Арно с состоянием в 175,7 миллиарда долларов, четвертое - основатель Microsoft Билл Гейтс (131 миллиард долларов), замыкает пятерку - основатель Facebook Марк Цукерберг (126,4 миллиарда долларов).
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экономика, в мире, журнал forbes, илон маск
Илон Маск вернул себе первую строчку в списке богатейших людей Forbes
Состояние Илона Маска выросло благодаря подорожанию акций Tesla и впервые превысило 200 миллиардов долларов,
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik
. Предприниматель Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla, занял первую строчку рейтинга богатейших людей, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса, сообщает издание Forbes
.
Состояние Маска выросло вслед за продолжающимся подъемом акций Tesla. В понедельник они подорожали больше чем на 2% и достигли максимальной цены закрытия с февраля 2021 года — $791,36.
При этом Маск стал третьим человеком в мире, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов. Первым в августе 2020 года стал Безос, а вторым - президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. Его состояние преодолело отметку в 200 миллиардов долларов в июне.
В январе Маск уже обгонял Безоса, но удержаться на первой строчке ему не удалось.
Безос, чье богатство оценивается в 197,7 миллиарда долларов, занимает вторую строчку рейтинга. Третье место занимает Арно с состоянием в 175,7 миллиарда долларов, четвертое - основатель Microsoft Билл Гейтс (131 миллиард долларов), замыкает пятерку - основатель Facebook Марк Цукерберг (126,4 миллиарда долларов).