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Мужчина из Поти выиграл Porsche Taycan за голосование на парламентских выборах
Мужчина из Поти выиграл Porsche Taycan за голосование на парламентских выборах
Партия "Новый политический центр – Гирчи" планирует разыграть подобный автомобиль и на выборах 2 октября 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T22:12+0400
2021-09-28T22:12+0400
2021-09-28T22:48+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. "Новый политический центр – Гирчи" разыграла новый Porsche Taycan стоимостью 100 тысяч лари - выиграл автомобиль житель Поти Джуба Григолия, который на данный момент учится и живет в Тбилиси.Партия "Гирчи" объявила о розыгрыше автомобиля перед прошлыми парламентскими выборами. Избирателям лишь нужно было сфотографироваться рядом с избирательным участком после голосования и выложить фото в общий доступ в соцсеть. После чего он попадал в участники розыгрыша.Именно эта фотография в соцсети принесла Григолия новый автомобиль.Ключи лидеры партии уже передали молодому человеку .Попытка №2: перед выборами "Гирчи" планирует разыграть среди избирателей автомобили Tesla >>"Это первый мой выигрыш. До этого я ничего не выиграл", - сказал Григолия.Партия "Новый политический центр – Гирчи" планирует разыграть подобный автомобиль и на выборах в местные органы самоуправления, которые состоятся 2 октября. Для этого жителям нужно пройти регистрацию на сайте партии и выложить свое фото в публичный доступ в соцсеть.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, местные выборы, новый политический центр – гирчи
Мужчина из Поти выиграл Porsche Taycan за голосование на парламентских выборах
22:12 28.09.2021 (обновлено: 22:48 28.09.2021)
Партия "Новый политический центр – Гирчи" планирует разыграть подобный автомобиль и на выборах 2 октября
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. "Новый политический центр – Гирчи" разыграла новый Porsche Taycan стоимостью 100 тысяч лари - выиграл автомобиль житель Поти Джуба Григолия, который на данный момент учится и живет в Тбилиси.
Партия "Гирчи" объявила о розыгрыше автомобиля перед прошлыми парламентскими выборами. Избирателям лишь нужно было сфотографироваться рядом с избирательным участком после голосования и выложить фото в общий доступ в соцсеть. После чего он попадал в участники розыгрыша.
Именно эта фотография в соцсети
принесла Григолия новый автомобиль.
Ключи лидеры партии уже передали молодому человеку .
"Это первый мой выигрыш. До этого я ничего не выиграл", - сказал Григолия.
Партия "Новый политический центр – Гирчи" планирует разыграть подобный автомобиль и на выборах в местные органы самоуправления, которые состоятся 2 октября. Для этого жителям нужно пройти регистрацию на сайте партии и выложить свое фото в публичный доступ в соцсеть.
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