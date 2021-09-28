https://sputnik-georgia.ru/20210928/muzhchina-iz-poti-vyigral-porsche-taycan-za-golosovanie-na-parlamentskikh-vyborov-259986256.html

Мужчина из Поти выиграл Porsche Taycan за голосование на парламентских выборах

Мужчина из Поти выиграл Porsche Taycan за голосование на парламентских выборах

Партия "Новый политический центр – Гирчи" планирует разыграть подобный автомобиль и на выборах 2 октября 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T22:12+0400

2021-09-28T22:12+0400

2021-09-28T22:48+0400

местные выборы в грузии 2021

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новый политический центр – гирчи

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. "Новый политический центр – Гирчи" разыграла новый Porsche Taycan стоимостью 100 тысяч лари - выиграл автомобиль житель Поти Джуба Григолия, который на данный момент учится и живет в Тбилиси.Партия "Гирчи" объявила о розыгрыше автомобиля перед прошлыми парламентскими выборами. Избирателям лишь нужно было сфотографироваться рядом с избирательным участком после голосования и выложить фото в общий доступ в соцсеть. После чего он попадал в участники розыгрыша.Именно эта фотография в соцсети принесла Григолия новый автомобиль.Ключи лидеры партии уже передали молодому человеку .Попытка №2: перед выборами "Гирчи" планирует разыграть среди избирателей автомобили Tesla >>"Это первый мой выигрыш. До этого я ничего не выиграл", - сказал Григолия.Партия "Новый политический центр – Гирчи" планирует разыграть подобный автомобиль и на выборах в местные органы самоуправления, которые состоятся 2 октября. Для этого жителям нужно пройти регистрацию на сайте партии и выложить свое фото в публичный доступ в соцсеть.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, местные выборы, новый политический центр – гирчи