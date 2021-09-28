https://sputnik-georgia.ru/20210928/obrezka-maliny-osenyu-dlya-nachinayuschikh-vysota-podkormka-i-ukhod-259960485.html

Обрезка малины осенью для начинающих: высота, подкормка и уход

Обрезка малины осенью для начинающих: высота, подкормка и уход

Правильный уход за малиной осенью и подготовка кустарника к зимним холодам предусматривает обрезку, обработку, подкормку и удаление сорняков 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T13:26+0400

2021-09-28T13:26+0400

2021-09-28T13:26+0400

справки

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Для опытных садоводов в обрезке, подкормке и уходе за малиной никаких сложностей не существует, но начинающим нужно усвоить основные секреты проведения этой процедуры.Из материала Sputnik Грузия начинающие садоводы узнают, основные правила по уходу за малиной – как проводить обрезку и подкормку кустарника.Обрезка малины осеньюПравильная обрезка малины осенью – залог хорошего урожая. Это важная агротехническая процедура способствует нормальному росту и развитию растения.Опытные огородники рекомендуют начинающим проводить обрезку малины осенью, после окончания плодоношения. Перед периодом покоя куст лучше адаптируется, а весной сразу пойдет в рост и даст много цветоносов.Двухлетние побеги малины нужно обрезать под корень – оставить на высоте максимум пять сантиметров, чтобы растение зря не кормило уже ненужные стебли, а также исключить возможность заражения инфекциями или появление паразитов.Слабые и очень молодые стебли, которые точно не перенесут зиму, также нужно обрезать. Крупный саженец, состоящий из рослых однолетних побегов, придется обрезать на высоте одного метра, а крепкие, но невысокие однолетние побеги осенью не обрезают.Начинающие садоводы должны учесть, что все срезы следует делать аккуратно острым инструментом, чтобы не повреждать оставшуюся часть малины.У однолетних побегов малины укорачивают верхушки – чуть больше 20 сантиметров – их должно быть не более шести на одно растение. Это оптимальное количество стеблей для плодоношения.Обрезанные стебли, опавшую листву и опилки нужно убрать из малинника и сжечь, а пепел использовать потом как подкормку.Правила ухода осенью за малиной не ограничиваются обрезкой – кустарнику нужна обработка и подкормка. Для подкормки в основном используют калийно-фосфорные минеральные препараты. Микроэлементы можно вносить по отдельности или в составе готовых комплексов.На каждый куст малины требуется две ложки сульфата калия и две-три столовые ложки суперфосфата – гранулы закапывают на глубину до 10 сантиметров.Из органических веществ для подкормки малины используют прелый навоз, торф или компост из расчета пять килограмм на квадратный метр. Садоводы предпочитают органику, которая хорошо усваивается растением и легко перерабатывается за зиму, питая куст.Осенью, если в течение сезона малина страдала от инфекций и насекомых-вредителей, ее обязательно следует обработать инсектицидами и фунгицидами. Наиболее эффективны в этом случае медный купорос (1%) или бордоская смесь (3%).Малину обильно полить следует примерно за 7-10 дней до ожидаемых заморозков. В регионах, где суровые зимы, малина нуждается в особом уходе – желательно кустарник мульчировать и укрыть.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки