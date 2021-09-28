https://sputnik-georgia.ru/20210928/peskov-rossiya---neprerekaemyy-garant-energobezopasnosti-evropy-259967331.html

Песков: Россия - непререкаемый гарант энергобезопасности Европы

Песков: Россия - непререкаемый гарант энергобезопасности Европы

Представитель Кремля ответил на актуальные вопросы журналистов 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T16:01+0400

2021-09-28T16:01+0400

2021-09-28T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия была и остается абсолютным и непререкаемым гарантом энергобезопасности Европы, передает РИА Новости.Впервые в истории: цена на газ в Европе превысила тысячу долларов>>Комментируя вопрос о поставках российского газа в Европу в обход Украины, Песков заявил, что табуированных маршрутов транзита не существует."Газпром" и венгерская MVM CEEnergy в понедельник подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по соглашению Будапешта с "Газпромом", аналогичный шаг предпринял МИД Украины, вызвав посла Венгрии."Конечно, контракт заключается на максимально выгодных экономических условиях. Это уже коммерческий вопрос "Газпрома" - нашего поставщика. Никаких табуированных маршрутов транзита не существует", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли поставлять газ в Венгрию через Турцию и страны Южной Европы дешевле, чем через Украину.При этом Песков отметил, что "Газпром" готов рассматривать новые долгосрочные контракты с повышенными объемами поставок для удовлетворения потребностей Европы."Мы, безусловно, наблюдаем за тем, как развивается спотовый рынок в Европе. Специалистам абсолютно понятны те факторы, которые давят на цену, приводя к такому скачкообразному росту. Это объективные факторы, нам всем придется с ними дальше сталкиваться. В свою очередь, мы уже говорили, что "Газпром" близок в эти дни к историческому рекорду по объемам поставок природного газа европейским потребителям", - сказал он."Газпром" работает на максимум и готов рассматривать новые долгосрочные контракты, чтобы удовлетворять растущие потребности европейских потребителей в природном газе, заключил Песков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, в мире, дмитрий песков, европа, газ