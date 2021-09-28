https://sputnik-georgia.ru/20210928/priem-zayavok-iz-gruzii-na-postuplenie-v-rossiyskie-vuzy-v-2022-godu-otkryt-uzhe-seychas-259983710.html
Прием заявок из Грузии на поступление в российские вузы в 2022 году открыт уже сейчас
Прием заявок из Грузии на поступление в российские вузы в 2022 году открыт уже сейчас
В течение года, из-за пандемии коронавируса, поступившие студенты из Грузии находились на дистанционном обучении до недавнего времени 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T20:52+0400
2021-09-28T20:52+0400
2021-09-28T20:52+0400
общество
россия
образование
грузино-российские отношения
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. С опережением в несколько месяцев стартовал прием заявок от грузинских абитуриентов для поступления на бюджетные места в российские вузы в 2022-2023 учебном году. Информация об этом размещена на сайте Координационного совета организаций российских соотечественников в Грузии.Ранее прием заявок открывался ранней весной, в год начала учебы в вузах. Однако в этом году, в порядке исключения, из-за пандемии коронавируса заявки стали принимать за год до начала учебы. Еще одно изменение касается количества мест для желающих учиться в России: для граждан Грузии количество квотных мест увеличили до 150.В течение года, из-за пандемии коронавируса, поступившие студенты из Грузии находились на дистанционном обучении до недавнего времени.Грузинская молодежь сможет получить бесплатное образование в России >>"В конце августа, Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции под руководством Татьяны Голиковой разрешил возвращаться на учебу в Россию иностранным студентам из любых стран. Все, кто уже учился или поступил в этом году, смогут приехать к месту учебы, вернуться в общежития и обучаться в привычном формате", - рассказал в интервью Sputnik Грузия заведующий Консульской службой Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии Андрей Воскобойников.В конкурсе на обучение могут принять участие граждане Грузии, лица без гражданства и российские соотечественники, постоянно проживающие на территории Грузии, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в Грузии, а также не имеющие регистрации на территории Российской Федерации.Желающим принять участие в отборочном конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте.К заявке необходимо прикрепить отсканированные документы в соответствии с перечнем, составляющим досье кандидата. Подробный список необходимых документов можно найти на этом же сайте. Срок подачи документов продлится с 1 сентября по 1 ноября 2021 года включительно. Кандидатам необходимо учесть, что документам, предоставленным на грузинском языке, должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык.С подробным руководством для абитуриентов можно ознакомиться по ссылке организаторов.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, россия, образование, грузино-российские отношения
Прием заявок из Грузии на поступление в российские вузы в 2022 году открыт уже сейчас
В течение года, из-за пандемии коронавируса, поступившие студенты из Грузии находились на дистанционном обучении до недавнего времени
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik.
С опережением в несколько месяцев стартовал прием заявок от грузинских абитуриентов для поступления на бюджетные места в российские вузы в 2022-2023 учебном году. Информация об этом размещена на сайте
Координационного совета организаций российских соотечественников в Грузии.
Ранее прием заявок открывался ранней весной, в год начала учебы в вузах. Однако в этом году, в порядке исключения, из-за пандемии коронавируса заявки стали принимать за год до начала учебы. Еще одно изменение касается количества мест для желающих учиться в России: для граждан Грузии количество квотных мест увеличили до 150.
В течение года, из-за пандемии коронавируса, поступившие студенты из Грузии находились на дистанционном обучении до недавнего времени.
"В конце августа, Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции под руководством Татьяны Голиковой разрешил возвращаться на учебу в Россию иностранным студентам из любых стран. Все, кто уже учился или поступил в этом году, смогут приехать к месту учебы, вернуться в общежития и обучаться в привычном формате", - рассказал в интервью Sputnik Грузия заведующий Консульской службой Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии Андрей Воскобойников.
В конкурсе на обучение могут принять участие граждане Грузии, лица без гражданства и российские соотечественники, постоянно проживающие на территории Грузии, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в Грузии, а также не имеющие регистрации на территории Российской Федерации.
Желающим принять участие в отборочном конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте
.
К заявке необходимо прикрепить отсканированные документы в соответствии с перечнем, составляющим досье кандидата. Подробный список необходимых документов можно найти на этом же сайте. Срок подачи документов продлится с 1 сентября по 1 ноября 2021 года включительно. Кандидатам необходимо учесть, что документам, предоставленным на грузинском языке, должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык.
С подробным руководством для абитуриентов можно ознакомиться по ссылке организаторов
.