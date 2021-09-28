https://sputnik-georgia.ru/20210928/saakashvili-nazval-ocherednuyu-datu-svoego-vozvrascheniya-v-gruziyu-259948901.html

Саакашвили назвал очередную дату своего возвращения в Грузию

Саакашвили назвал очередную дату своего возвращения в Грузию

Саакашвилм призвал всех вечером 2 октября, после закрытия всех избирательных участков выйти на улицы и "защитить победу" 28.09.2021, Sputnik Грузия

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грузия

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что купил билеты на рейс Киев-Тбилиси вечером 2 октября.Саакашвилм призвал всех вечером 2 октября, после закрытия всех избирательных участков, выйти на улицы и "защитить победу".Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, михаил саакашвили