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Саакашвили назвал очередную дату своего возвращения в Грузию
Саакашвили назвал очередную дату своего возвращения в Грузию
Саакашвилм призвал всех вечером 2 октября, после закрытия всех избирательных участков выйти на улицы и "защитить победу" 28.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что купил билеты на рейс Киев-Тбилиси вечером 2 октября.Саакашвилм призвал всех вечером 2 октября, после закрытия всех избирательных участков, выйти на улицы и "защитить победу".Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.
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грузия, михаил саакашвили

Саакашвили назвал очередную дату своего возвращения в Грузию

00:26 28.09.2021 (обновлено: 00:28 28.09.2021)
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© photo: Mikheil Saakashvili / FBЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© photo: Mikheil Saakashvili / FB
Саакашвилм призвал всех вечером 2 октября, после закрытия всех избирательных участков выйти на улицы и "защитить победу"
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что купил билеты на рейс Киев-Тбилиси вечером 2 октября.
Саакашвилм призвал всех вечером 2 октября, после закрытия всех избирательных участков, выйти на улицы и "защитить победу".

"Я это делаю не для себя и мною не движет какая-либо личная амбиция и желание получить какую-либо должность потому, что, действительно, не собираюсь за это бороться, но я собираюсь бороться за то, чтобы у наших детей было будущее", - заявил Саакашвили в своем видеообращении в социальной сети Facebook.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.
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