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Школы и детсады в Грузии возобновят работу 4 октября

Школы и детсады в Грузии возобновят работу 4 октября

В этом учебном году грузинские ученики впервые сядут за школьную парту 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T16:31+0400

2021-09-28T16:31+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Школы и детсады в Грузии возобновят работу 4 октября, сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.Учеба в школах Грузии возобновилась в онлайн-режиме: что ждет учителей и школьников?>>Он также отметил, что с 4 октября в Грузии возобновят работу развлекательные центры.При этом все дети должны будут носить медицинские маски, добавил он. Раньше ученики младших классов были освобождены от этого требования.Вузы, колледжи, школы и детские сады в Грузии закрылись из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. С тех пор учебные заведения то возобновляли, то вновь прекращали очную учебу в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, общество, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса