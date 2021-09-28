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Школы и детсады в Грузии возобновят работу 4 октября
Школы и детсады в Грузии возобновят работу 4 октября
В этом учебном году грузинские ученики впервые сядут за школьную парту 28.09.2021, Sputnik Грузия
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коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Школы и детсады в Грузии возобновят работу 4 октября, сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.Учеба в школах Грузии возобновилась в онлайн-режиме: что ждет учителей и школьников?&gt;&gt;Он также отметил, что с 4 октября в Грузии возобновят работу развлекательные центры.При этом все дети должны будут носить медицинские маски, добавил он. Раньше ученики младших классов были освобождены от этого требования.Вузы, колледжи, школы и детские сады в Грузии закрылись из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. С тех пор учебные заведения то возобновляли, то вновь прекращали очную учебу в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, общество, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Школы и детсады в Грузии возобновят работу 4 октября

16:31 28.09.2021 (обновлено: 16:51 28.09.2021)
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© Pixabay / WokandapixШкольные парты в классе в школе
Школьные парты в классе в школе - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© Pixabay / Wokandapix
В этом учебном году грузинские ученики впервые сядут за школьную парту
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Школы и детсады в Грузии возобновят работу 4 октября, сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.
Учеба в школах Грузии возобновилась в онлайн-режиме: что ждет учителей и школьников?>>
Он также отметил, что с 4 октября в Грузии возобновят работу развлекательные центры.

"С 4 октября учебный процесс будет возобновлен в классных комнатах и аудиториях. Также возобновят работу дошкольные воспитательные учреждения и детские развлекательные центры", - сказал Гибрадзе на брифинге во вторник.

При этом все дети должны будут носить медицинские маски, добавил он. Раньше ученики младших классов были освобождены от этого требования.
Вузы, колледжи, школы и детские сады в Грузии закрылись из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. С тех пор учебные заведения то возобновляли, то вновь прекращали очную учебу в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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