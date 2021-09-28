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Школы и детсады в Грузии возобновят работу 4 октября
Школы и детсады в Грузии возобновят работу 4 октября
В этом учебном году грузинские ученики впервые сядут за школьную парту 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T16:31+0400
2021-09-28T16:31+0400
2021-09-28T16:51+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Школы и детсады в Грузии возобновят работу 4 октября, сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.Учеба в школах Грузии возобновилась в онлайн-режиме: что ждет учителей и школьников?>>Он также отметил, что с 4 октября в Грузии возобновят работу развлекательные центры.При этом все дети должны будут носить медицинские маски, добавил он. Раньше ученики младших классов были освобождены от этого требования.Вузы, колледжи, школы и детские сады в Грузии закрылись из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. С тех пор учебные заведения то возобновляли, то вновь прекращали очную учебу в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Школы и детсады в Грузии возобновят работу 4 октября
16:31 28.09.2021 (обновлено: 16:51 28.09.2021)
В этом учебном году грузинские ученики впервые сядут за школьную парту
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Школы и детсады в Грузии возобновят работу 4 октября, сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.
Он также отметил, что с 4 октября в Грузии возобновят работу развлекательные центры.
"С 4 октября учебный процесс будет возобновлен в классных комнатах и аудиториях. Также возобновят работу дошкольные воспитательные учреждения и детские развлекательные центры", - сказал Гибрадзе на брифинге во вторник.
При этом все дети должны будут носить медицинские маски, добавил он. Раньше ученики младших классов были освобождены от этого требования.
Вузы, колледжи, школы и детские сады в Грузии закрылись из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. С тех пор учебные заведения то возобновляли, то вновь прекращали очную учебу в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.
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