Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210928/sportivnyy-skandal-federatsiyu-armrestlinga-gruzii-otstranili-ot-mezhdunarodnykh-sorevnovaniy-259960149.html
Спортивный скандал: Федерацию армрестлинга Грузии отстранили от международных соревнований
Спортивный скандал: Федерацию армрестлинга Грузии отстранили от международных соревнований
Национальная федерация армрестлинга Грузии пока никак не прокомментировала решение WAF 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T12:44+0400
2021-09-28T12:55+0400
спорт
новости
грузия
армрестлинг
скандал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23342/33/233423377_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_83220467e4bcb84ccec01aa0edef4147.jpg
ТБИЛИСИ, 28 сен – Sputnik. Федерация армрестлинга Грузии лишена права участия в любом крупном соревновании (европейском и мировом) под эгидой Всемирной федерации армрестлинга (WAF), а также в любых других международных мероприятиях под эгидой WAF, говорится в сообщении на сайте организации.Данное решение принято исполнительным Советом WAF.В дополнение к этому, Национальная федерация армрестлинга Грузии должна выполнить финансовые санкции, чтобы отменить дисквалификацию.Изначально чемпионат мира по армрестлингу и пара-армрестлингу должен был состояться в Батуми в прошлом году. Однако, из-за пандемии COVID-19, турнир перенесли на сентябрь 2021 года. Но и в этом году соревнования не состоялись.В результате WAF в срочном порядке пришлось искать новое место проведения чемпионата мира. В итоге ЧМ состоится с 24 ноября по 3 декабре в столице Румынии Бухаресте.Национальная федерация армрестлинга Грузии пока никак не прокомментировала решение WAF.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23342/33/233423377_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_2a4e433da25fb6e762e912d423a59c40.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, грузия, армрестлинг, скандал

Спортивный скандал: Федерацию армрестлинга Грузии отстранили от международных соревнований

12:44 28.09.2021 (обновлено: 12:55 28.09.2021)
274
© photo: Sputnik / Асатур ЕсаянцШестые Панармянские игры. Женский армрестлинг
Шестые Панармянские игры. Женский армрестлинг - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© photo: Sputnik / Асатур Есаянц
Национальная федерация армрестлинга Грузии пока никак не прокомментировала решение WAF
ТБИЛИСИ, 28 сен – Sputnik. Федерация армрестлинга Грузии лишена права участия в любом крупном соревновании (европейском и мировом) под эгидой Всемирной федерации армрестлинга (WAF), а также в любых других международных мероприятиях под эгидой WAF, говорится в сообщении на сайте организации.
Данное решение принято исполнительным Советом WAF.

"Исполнительный Совет WAF принял это очень тяжелое решение из-за серьезного нарушения мирового контракта, неспособности организовать чемпионат мира по армрестлингу и пара-армрестлингу 2021 года, введения в заблуждение руководителей WAF и членов WAF, что привело к огромным финансовым и имиджевым потерям для WAF и команды членов WAF", – говорится в заявлении.

В дополнение к этому, Национальная федерация армрестлинга Грузии должна выполнить финансовые санкции, чтобы отменить дисквалификацию.
Изначально чемпионат мира по армрестлингу и пара-армрестлингу должен был состояться в Батуми в прошлом году. Однако, из-за пандемии COVID-19, турнир перенесли на сентябрь 2021 года. Но и в этом году соревнования не состоялись.
В результате WAF в срочном порядке пришлось искать новое место проведения чемпионата мира. В итоге ЧМ состоится с 24 ноября по 3 декабре в столице Румынии Бухаресте.
Национальная федерация армрестлинга Грузии пока никак не прокомментировала решение WAF.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
110001
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:11Из Тбилиси в Рачу за три часа – в Западной Грузии вступила в строй новая дорога
12:44Спортивный скандал: Федерацию армрестлинга Грузии отстранили от международных соревнований
12:40Звезда рэпа R-Kelly признан виновным в торговле людьми
12:25"Пока все не в безопасности, никто не в безопасности" – новая кампания в Грузии
12:24Ушел из жизни "грузинский Левитан": удивительная история телелегенды Давида Соколова
12:09Грузия может принять чемпионат мира по дзюдо
11:53"Из аэропорта – прямо в тюрьму" – премьер Грузии о возможном приезде Саакашвили
11:34В шведском Гетеборге прогремел взрыв: более 20 пострадавших
11:19COVID-статистика Грузии – последние данные
11:03Мошенничество на винзаводе в Кахети: задержаны пять человек
10:47Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 185
10:24Четвероногих на прививки – в Тбилиси проводится бесплатная вакцинация животных
10:08Музеи Грузии сегодня принимают посетителей бесплатно
09:36Enka vs Грузия: спор по Намахвани ГЭС может дойти до арбитражного суда
09:20Курс лари на вторник – 3,1172 GEL/$1
09:01Экспорт из Грузии в Россию вырос на 40% с начала года
08:34С ноября США могут закрыть границу для вакцинированных "Спутником V"
08:03Туристический проект "Винный путь" расширяет свой ареал
07:32Финансирование плановых операций в Грузии возобновится с 1 октября
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю