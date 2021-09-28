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Спортивный скандал: Федерацию армрестлинга Грузии отстранили от международных соревнований
Спортивный скандал: Федерацию армрестлинга Грузии отстранили от международных соревнований
Национальная федерация армрестлинга Грузии пока никак не прокомментировала решение WAF 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T12:44+0400
2021-09-28T12:44+0400
2021-09-28T12:55+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен – Sputnik. Федерация армрестлинга Грузии лишена права участия в любом крупном соревновании (европейском и мировом) под эгидой Всемирной федерации армрестлинга (WAF), а также в любых других международных мероприятиях под эгидой WAF, говорится в сообщении на сайте организации.Данное решение принято исполнительным Советом WAF.В дополнение к этому, Национальная федерация армрестлинга Грузии должна выполнить финансовые санкции, чтобы отменить дисквалификацию.Изначально чемпионат мира по армрестлингу и пара-армрестлингу должен был состояться в Батуми в прошлом году. Однако, из-за пандемии COVID-19, турнир перенесли на сентябрь 2021 года. Но и в этом году соревнования не состоялись.В результате WAF в срочном порядке пришлось искать новое место проведения чемпионата мира. В итоге ЧМ состоится с 24 ноября по 3 декабре в столице Румынии Бухаресте.Национальная федерация армрестлинга Грузии пока никак не прокомментировала решение WAF.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Спортивный скандал: Федерацию армрестлинга Грузии отстранили от международных соревнований
12:44 28.09.2021 (обновлено: 12:55 28.09.2021)
Национальная федерация армрестлинга Грузии пока никак не прокомментировала решение WAF
ТБИЛИСИ, 28 сен – Sputnik
. Федерация армрестлинга Грузии лишена права участия в любом крупном соревновании (европейском и мировом) под эгидой Всемирной федерации армрестлинга (WAF), а также в любых других международных мероприятиях под эгидой WAF, говорится в сообщении
на сайте организации.
Данное решение принято исполнительным Советом WAF.
"Исполнительный Совет WAF принял это очень тяжелое решение из-за серьезного нарушения мирового контракта, неспособности организовать чемпионат мира по армрестлингу и пара-армрестлингу 2021 года, введения в заблуждение руководителей WAF и членов WAF, что привело к огромным финансовым и имиджевым потерям для WAF и команды членов WAF", – говорится в заявлении.
В дополнение к этому, Национальная федерация армрестлинга Грузии должна выполнить финансовые санкции, чтобы отменить дисквалификацию.
Изначально чемпионат мира по армрестлингу и пара-армрестлингу должен был состояться в Батуми в прошлом году. Однако, из-за пандемии COVID-19, турнир перенесли на сентябрь 2021 года. Но и в этом году соревнования не состоялись.
В результате WAF в срочном порядке пришлось искать новое место проведения чемпионата мира. В итоге ЧМ состоится с 24 ноября по 3 декабре в столице Румынии Бухаресте.
Национальная федерация армрестлинга Грузии пока никак не прокомментировала решение WAF.
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