https://sputnik-georgia.ru/20210928/sportivnyy-skandal-federatsiyu-armrestlinga-gruzii-otstranili-ot-mezhdunarodnykh-sorevnovaniy-259960149.html

Спортивный скандал: Федерацию армрестлинга Грузии отстранили от международных соревнований

Спортивный скандал: Федерацию армрестлинга Грузии отстранили от международных соревнований

Национальная федерация армрестлинга Грузии пока никак не прокомментировала решение WAF 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T12:44+0400

2021-09-28T12:44+0400

2021-09-28T12:55+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен – Sputnik. Федерация армрестлинга Грузии лишена права участия в любом крупном соревновании (европейском и мировом) под эгидой Всемирной федерации армрестлинга (WAF), а также в любых других международных мероприятиях под эгидой WAF, говорится в сообщении на сайте организации.Данное решение принято исполнительным Советом WAF.В дополнение к этому, Национальная федерация армрестлинга Грузии должна выполнить финансовые санкции, чтобы отменить дисквалификацию.Изначально чемпионат мира по армрестлингу и пара-армрестлингу должен был состояться в Батуми в прошлом году. Однако, из-за пандемии COVID-19, турнир перенесли на сентябрь 2021 года. Но и в этом году соревнования не состоялись.В результате WAF в срочном порядке пришлось искать новое место проведения чемпионата мира. В итоге ЧМ состоится с 24 ноября по 3 декабре в столице Румынии Бухаресте.Национальная федерация армрестлинга Грузии пока никак не прокомментировала решение WAF.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, армрестлинг, скандал