Ужас для экологов и зрелище для туристов: как крошится ледник в Гренландии – фото
Ледник Эки в заливе Диско в 70 км от городка Илулиссата в Гренландии привлекает огромное количество туристов
Ледник Эки в заливе Диско в 70 км от городка Илулиссата в Гренландии привлекает огромное количество туристов
Ледник Эки представляет собой язык мощнейшего выводного ледника Якобсхавн, или как его еще называют Сермек Куяллек. Ледник Якобсхавн заканчивается у моря в Илулиссатском ледяном фьорде
Ледник Эки представляет собой язык мощнейшего выводного ледника Якобсхавн, или как его еще называют Сермек Куяллек. Ледник Якобсхавн заканчивается у моря в Илулиссатском ледяном фьорде
Кромка ледника протяженностью в 5 км и высотой до 100 м спускается прямо в воду. Это позволяет лодкам подойти к ледниковой массе на максимально близкое расстояние и наблюдать с борта за уникальным зрелищем рождения айсбергов
Кромка ледника протяженностью в 5 км и высотой до 100 м спускается прямо в воду. Это позволяет лодкам подойти к ледниковой массе на максимально близкое расстояние и наблюдать с борта за уникальным зрелищем рождения айсбергов
В августе 2021 года экстремальный ливень сбросил 7 миллиардов тонн воды на ледяной покров. Выпадение дождя говорит о быстром потеплении в Гренландии
В августе 2021 года экстремальный ливень сбросил 7 миллиардов тонн воды на ледяной покров. Выпадение дождя говорит о быстром потеплении в Гренландии
Этот айсбергообразующий ледник является одним из самых быстродвижущихся в Гренландии, его скорость составляет 30 м в сутки
Этот айсбергообразующий ледник является одним из самых быстродвижущихся в Гренландии, его скорость составляет 30 м в сутки
Отламываясь от ледника, айсберги уплывают в море. Таяние ледников Гренландии ускорилось почти в шесть раз с 80-х годов
Отламываясь от ледника, айсберги уплывают в море. Таяние ледников Гренландии ускорилось почти в шесть раз с 80-х годов
Из-за сократившегося объема ледники перестали соединяться со дном океана и теперь омываются теплой водой, что и далее будет способствовать их таянию. Ученые считают процесс уже необратимым
Из-за сократившегося объема ледники перестали соединяться со дном океана и теперь омываются теплой водой, что и далее будет способствовать их таянию. Ученые считают процесс уже необратимым
В каждый отдельный момент времени айсберги выглядят по-разному, изменяясь на солнце в течение дня
В каждый отдельный момент времени айсберги выглядят по-разному, изменяясь на солнце в течение дня
Лодки могут подходить очень близко к айсбергам
Лодки могут подходить очень близко к айсбергам
Ежегодно около 35 миллиардов тонн айсбергов откалываются и выходят из фьорда
Ежегодно около 35 миллиардов тонн айсбергов откалываются и выходят из фьорда