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Ужас для экологов и зрелище для туристов: как крошится ледник в Гренландии – фото

Ужас для экологов и зрелище для туристов: как крошится ледник в Гренландии – фото

Стремительное таяние ледника в Гренландии продолжается: из-за жаркого лета и средиземноморских пожаров на леднике наконец пошел дождь. Смотрите в фотоленте... 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T19:34+0400

2021-09-28T19:34+0400

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Таяние ледников этого огромного острова влияет на уровень воды в мировом океане и климат во всем мире.Рекорд таяния льдов Гренландии был зафиксирован в 2019 году, и хотя он пока не превзойден, в текущем году этим процессом охвачена значительно большая территория острова.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, экология, фото