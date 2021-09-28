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Ужас для экологов и зрелище для туристов: как крошится ледник в Гренландии – фото
Ужас для экологов и зрелище для туристов: как крошится ледник в Гренландии – фото
Стремительное таяние ледника в Гренландии продолжается: из-за жаркого лета и средиземноморских пожаров на леднике наконец пошел дождь. Смотрите в фотоленте... 28.09.2021, Sputnik Грузия
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Таяние ледников этого огромного острова влияет на уровень воды в мировом океане и климат во всем мире.Рекорд таяния льдов Гренландии был зафиксирован в 2019 году, и хотя он пока не превзойден, в текущем году этим процессом охвачена значительно большая территория острова.
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Ужас для экологов и зрелище для туристов: как крошится ледник в Гренландии – фото

19:34 28.09.2021 (обновлено: 19:38 28.09.2021)
105
Стремительное таяние ледника в Гренландии продолжается: из-за жаркого лета и средиземноморских пожаров на леднике наконец пошел дождь. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки завораживающего зрелища
Таяние ледников этого огромного острова влияет на уровень воды в мировом океане и климат во всем мире.
Рекорд таяния льдов Гренландии был зафиксирован в 2019 году, и хотя он пока не превзойден, в текущем году этим процессом охвачена значительно большая территория острова.
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE

Ледник Эки в заливе Диско в 70 км от городка Илулиссата в Гренландии привлекает огромное количество туристов

Ледник Эки в заливе Диско в 70 км от городка Илулиссата в Гренландии привлекает огромное количество туристов - Sputnik Грузия
1/10
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE

Ледник Эки в заливе Диско в 70 км от городка Илулиссата в Гренландии привлекает огромное количество туристов

© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE

Ледник Эки представляет собой язык мощнейшего выводного ледника Якобсхавн, или как его еще называют Сермек Куяллек. Ледник Якобсхавн заканчивается у моря в Илулиссатском ледяном фьорде

Ледник Эки представляет собой язык мощнейшего выводного ледника Якобсхавн, или как его еще называют Сермек Куяллек. Ледник Якобсхавн заканчивается у моря в Илулиссатском ледяном фьорде - Sputnik Грузия
2/10
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE

Ледник Эки представляет собой язык мощнейшего выводного ледника Якобсхавн, или как его еще называют Сермек Куяллек. Ледник Якобсхавн заканчивается у моря в Илулиссатском ледяном фьорде

© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE

Кромка ледника протяженностью в 5 км и высотой до 100 м спускается прямо в воду. Это позволяет лодкам подойти к ледниковой массе на максимально близкое расстояние и наблюдать с борта за уникальным зрелищем рождения айсбергов

Кромка ледника протяженностью в 5 км и высотой до 100 м спускается прямо в воду. Это позволяет лодкам подойти к ледниковой массе на максимально близкое расстояние и наблюдать с борта за уникальным зрелищем рождения айсбергов - Sputnik Грузия
3/10
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE

Кромка ледника протяженностью в 5 км и высотой до 100 м спускается прямо в воду. Это позволяет лодкам подойти к ледниковой массе на максимально близкое расстояние и наблюдать с борта за уникальным зрелищем рождения айсбергов

© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE

В августе 2021 года экстремальный ливень сбросил 7 миллиардов тонн воды на ледяной покров. Выпадение дождя говорит о быстром потеплении в Гренландии

В августе 2021 года экстремальный ливень сбросил 7 миллиардов тонн воды на ледяной покров. Выпадение дождя говорит о быстром потеплении в Гренландии - Sputnik Грузия
4/10
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE

В августе 2021 года экстремальный ливень сбросил 7 миллиардов тонн воды на ледяной покров. Выпадение дождя говорит о быстром потеплении в Гренландии

© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE

Этот айсбергообразующий ледник является одним из самых быстродвижущихся в Гренландии, его скорость составляет 30 м в сутки

Этот айсбергообразующий ледник является одним из самых быстродвижущихся в Гренландии, его скорость составляет 30 м в сутки - Sputnik Грузия
5/10
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE

Этот айсбергообразующий ледник является одним из самых быстродвижущихся в Гренландии, его скорость составляет 30 м в сутки

© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE

Отламываясь от ледника, айсберги уплывают в море. Таяние ледников Гренландии ускорилось почти в шесть раз с 80-х годов

Отламываясь от ледника, айсберги уплывают в море. Таяние ледников Гренландии ускорилось почти в шесть раз с 80-х годов - Sputnik Грузия
6/10
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE

Отламываясь от ледника, айсберги уплывают в море. Таяние ледников Гренландии ускорилось почти в шесть раз с 80-х годов

© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE

Из-за сократившегося объема ледники перестали соединяться со дном океана и теперь омываются теплой водой, что и далее будет способствовать их таянию. Ученые считают процесс уже необратимым

Из-за сократившегося объема ледники перестали соединяться со дном океана и теперь омываются теплой водой, что и далее будет способствовать их таянию. Ученые считают процесс уже необратимым - Sputnik Грузия
7/10
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE

Из-за сократившегося объема ледники перестали соединяться со дном океана и теперь омываются теплой водой, что и далее будет способствовать их таянию. Ученые считают процесс уже необратимым

© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE

В каждый отдельный момент времени айсберги выглядят по-разному, изменяясь на солнце в течение дня

В каждый отдельный момент времени айсберги выглядят по-разному, изменяясь на солнце в течение дня - Sputnik Грузия
8/10
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE

В каждый отдельный момент времени айсберги выглядят по-разному, изменяясь на солнце в течение дня

© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE

Лодки могут подходить очень близко к айсбергам

Лодки могут подходить очень близко к айсбергам - Sputnik Грузия
9/10
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE

Лодки могут подходить очень близко к айсбергам

© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE

Ежегодно около 35 миллиардов тонн айсбергов откалываются и выходят из фьорда

Ежегодно около 35 миллиардов тонн айсбергов откалываются и выходят из фьорда - Sputnik Грузия
10/10
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE

Ежегодно около 35 миллиардов тонн айсбергов откалываются и выходят из фьорда

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