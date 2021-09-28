https://sputnik-georgia.ru/20210928/v-shvedskom-geteborge-progremel-vzryv-bolee-20-postradavshikh--259955938.html

В шведском Гетеборге прогремел взрыв: более 20 пострадавших

В шведском Гетеборге прогремел взрыв: более 20 пострадавших

Более 100 человек эвакуированы из здания, на месте происшествия работают спасатели 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T11:34+0400

2021-09-28T11:34+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Более 20 человек пострадали в результате взрыва в жилом доме в шведском городе Гётеборг, сообщает РИА Новости со ссылкой на шведские СМИ.Взрыв произошел около 05:00 (07:00 тбс) во вторник в центральной части города. Помимо взрыва также произошел пожар – очаги возгорания находятся в нескольких зданиях.По различным данным госпитализированы от 20 до 25 человек, от 100 до 200 человек эвакуированы.Как минимум трое из числа пострадавших получили серьезные ранения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, в мире, взрыв, пострадавшие