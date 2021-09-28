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В шведском Гетеборге прогремел взрыв: более 20 пострадавших
В шведском Гетеборге прогремел взрыв: более 20 пострадавших
Более 100 человек эвакуированы из здания, на месте происшествия работают спасатели 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T11:34+0400
2021-09-28T11:34+0400
2021-09-28T12:06+0400
происшествия
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Более 20 человек пострадали в результате взрыва в жилом доме в шведском городе Гётеборг, сообщает РИА Новости со ссылкой на шведские СМИ.Взрыв произошел около 05:00 (07:00 тбс) во вторник в центральной части города. Помимо взрыва также произошел пожар – очаги возгорания находятся в нескольких зданиях.По различным данным госпитализированы от 20 до 25 человек, от 100 до 200 человек эвакуированы.Как минимум трое из числа пострадавших получили серьезные ранения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, в мире, взрыв, пострадавшие
В шведском Гетеборге прогремел взрыв: более 20 пострадавших
11:34 28.09.2021 (обновлено: 12:06 28.09.2021)
Более 100 человек эвакуированы из здания, на месте происшествия работают спасатели
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik
. Более 20 человек пострадали в результате взрыва в жилом доме в шведском городе Гётеборг, сообщает РИА Новости
со ссылкой на шведские СМИ.
Взрыв произошел около 05:00 (07:00 тбс) во вторник в центральной части города. Помимо взрыва также произошел пожар – очаги возгорания находятся в нескольких зданиях.
По различным данным госпитализированы от 20 до 25 человек, от 100 до 200 человек эвакуированы.
Как минимум трое из числа пострадавших получили серьезные ранения.
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