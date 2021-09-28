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В шведском Гетеборге прогремел взрыв: более 20 пострадавших
В шведском Гетеборге прогремел взрыв: более 20 пострадавших
Более 100 человек эвакуированы из здания, на месте происшествия работают спасатели 28.09.2021, Sputnik Грузия
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происшествия
новости
в мире
взрыв
пострадавшие
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Более 20 человек пострадали в результате взрыва в жилом доме в шведском городе Гётеборг, сообщает РИА Новости со ссылкой на шведские СМИ.Взрыв произошел около 05:00 (07:00 тбс) во вторник в центральной части города. Помимо взрыва также произошел пожар – очаги возгорания находятся в нескольких зданиях.По различным данным госпитализированы от 20 до 25 человек, от 100 до 200 человек эвакуированы.Как минимум трое из числа пострадавших получили серьезные ранения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, в мире, взрыв, пострадавшие

В шведском Гетеборге прогремел взрыв: более 20 пострадавших

11:34 28.09.2021 (обновлено: 12:06 28.09.2021)
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© AFP / BJORN LARSSON ROSVALLВзрыв в жилом доме в шведском городе Гётеборг
Взрыв в жилом доме в шведском городе Гётеборг - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© AFP / BJORN LARSSON ROSVALL
Более 100 человек эвакуированы из здания, на месте происшествия работают спасатели
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Более 20 человек пострадали в результате взрыва в жилом доме в шведском городе Гётеборг, сообщает РИА Новости со ссылкой на шведские СМИ.
Взрыв произошел около 05:00 (07:00 тбс) во вторник в центральной части города. Помимо взрыва также произошел пожар – очаги возгорания находятся в нескольких зданиях.
По различным данным госпитализированы от 20 до 25 человек, от 100 до 200 человек эвакуированы.
Как минимум трое из числа пострадавших получили серьезные ранения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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