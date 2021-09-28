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https://sputnik-georgia.ru/20210928/za-svoyu-zhenschinu-porvu-pochemu-iosif-prigozhin-vyzval-sergeya-shnurova-na-boy-259965618.html
"За свою женщину порву": почему Иосиф Пригожин вызвал Сергея Шнурова на бой?
"За свою женщину порву": почему Иосиф Пригожин вызвал Сергея Шнурова на бой?
Пригожин назвал Шнурова мастером по оскорблению женщин в Интернете и вызвал оппонента на ринг 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T15:16+0400
2021-09-28T15:16+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
сергей шнуров
иосиф пригожин
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Конфликт музыкального продюсера Иосифа Пригожина и артиста Сергея Шнурова набирает нешуточные обороты – Пригожин вызвал оппонента на бой.Конфликт Пригожина и Шнурова – не новость, он продолжается уже больше года. В 2020-м году Шнуров негативно высказался о супруге Иосифа Валерии, а также о его жалобах на жизнь в период пандемии коронавируса.Сейчас, судя по всему, конфликт возобновился с новой силой, ведь Пригожин вызвал Шнурова на бой в видео, которое опубликовал на личной странице в Instagram."Сергей, я слышал, что ты в кругу моих друзей говорил о желании встретиться на ринге. Я с удовольствием принимаю этот вызов. Надеюсь, ты не струсишь, как многие другие. Ты — настоящий мастер по оскорблению женщин в Интернете, но посмотрим, на что ты способен на ринге. За свою женщину я порву тебя на куски", – говорит он.Сам Шнуров пока на это заявление никак не отреагировал, а вот пользователи соцсети уже активно комментируют видео. Стоит отметить, что мнение на этот "бой" среди комментаторов расходятся."Интересно, Йося в курсе, как это ржачно со стороны выглядит?", "Повезло той женщине. Мужчина и должен быть защитником", "Йося, ты красавчик. Настоящий кавказский мужчина", "Детский сад", – пишут пользователи.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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сергей шнуров, иосиф пригожин, российский шоу-бизнес

"За свою женщину порву": почему Иосиф Пригожин вызвал Сергея Шнурова на бой?

15:16 28.09.2021
141
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкПевица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк
Пригожин назвал Шнурова мастером по оскорблению женщин в Интернете и вызвал оппонента на ринг
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Конфликт музыкального продюсера Иосифа Пригожина и артиста Сергея Шнурова набирает нешуточные обороты – Пригожин вызвал оппонента на бой.
Конфликт Пригожина и Шнурова – не новость, он продолжается уже больше года. В 2020-м году Шнуров негативно высказался о супруге Иосифа Валерии, а также о его жалобах на жизнь в период пандемии коронавируса.
Сейчас, судя по всему, конфликт возобновился с новой силой, ведь Пригожин вызвал Шнурова на бой в видео, которое опубликовал на личной странице в Instagram.
"Сергей, я слышал, что ты в кругу моих друзей говорил о желании встретиться на ринге. Я с удовольствием принимаю этот вызов. Надеюсь, ты не струсишь, как многие другие. Ты — настоящий мастер по оскорблению женщин в Интернете, но посмотрим, на что ты способен на ринге. За свою женщину я порву тебя на куски", – говорит он.
Сам Шнуров пока на это заявление никак не отреагировал, а вот пользователи соцсети уже активно комментируют видео. Стоит отметить, что мнение на этот "бой" среди комментаторов расходятся.
"Интересно, Йося в курсе, как это ржачно со стороны выглядит?", "Повезло той женщине. Мужчина и должен быть защитником", "Йося, ты красавчик. Настоящий кавказский мужчина", "Детский сад", – пишут пользователи.
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