https://sputnik-georgia.ru/20210928/za-svoyu-zhenschinu-porvu-pochemu-iosif-prigozhin-vyzval-sergeya-shnurova-na-boy-259965618.html

"За свою женщину порву": почему Иосиф Пригожин вызвал Сергея Шнурова на бой?

"За свою женщину порву": почему Иосиф Пригожин вызвал Сергея Шнурова на бой?

Пригожин назвал Шнурова мастером по оскорблению женщин в Интернете и вызвал оппонента на ринг 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T15:16+0400

2021-09-28T15:16+0400

2021-09-28T15:16+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

сергей шнуров

иосиф пригожин

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Конфликт музыкального продюсера Иосифа Пригожина и артиста Сергея Шнурова набирает нешуточные обороты – Пригожин вызвал оппонента на бой.Конфликт Пригожина и Шнурова – не новость, он продолжается уже больше года. В 2020-м году Шнуров негативно высказался о супруге Иосифа Валерии, а также о его жалобах на жизнь в период пандемии коронавируса.Сейчас, судя по всему, конфликт возобновился с новой силой, ведь Пригожин вызвал Шнурова на бой в видео, которое опубликовал на личной странице в Instagram."Сергей, я слышал, что ты в кругу моих друзей говорил о желании встретиться на ринге. Я с удовольствием принимаю этот вызов. Надеюсь, ты не струсишь, как многие другие. Ты — настоящий мастер по оскорблению женщин в Интернете, но посмотрим, на что ты способен на ринге. За свою женщину я порву тебя на куски", – говорит он.Сам Шнуров пока на это заявление никак не отреагировал, а вот пользователи соцсети уже активно комментируют видео. Стоит отметить, что мнение на этот "бой" среди комментаторов расходятся."Интересно, Йося в курсе, как это ржачно со стороны выглядит?", "Повезло той женщине. Мужчина и должен быть защитником", "Йося, ты красавчик. Настоящий кавказский мужчина", "Детский сад", – пишут пользователи.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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сергей шнуров, иосиф пригожин, российский шоу-бизнес