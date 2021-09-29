https://sputnik-georgia.ru/20210929/albom-oblozhku-kotorogo-sozdal-dizayner-iz-gruzii-zanyal-vtoroe-mesto-na-spotify-260006391.html

Альбом, обложку которого создал дизайнер из Грузии, занял второе место на Spotify

Альбом, обложку которого создал дизайнер из Грузии, занял второе место на Spotify

Менеджер рэпера ZillaKami увидел работы Ники Кутелия в Сети и связался с артистом 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T15:46+0400

2021-09-29T15:46+0400

2021-09-29T16:19+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

новости

грузия

сша

грузинские дизайнеры

художник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/260005120_0:573:2049:1725_1920x0_80_0_0_4f2f2e369f7d3e52f393ec53051238d2.jpg

ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Студийная пластинка DOG BOY американского хип-хоп исполнителя ZillaKami, обложку которой создал грузинский музыкант и дизайнер Ника Кутелия, заняла второе место в чарте дебютных альбомов, выпущенных популярной платформой Spotify в США.По словам Кутелия, музыкальный менеджер артиста увидел его работу в Instagram, а после подписался на него. Вскоре менеджер связался с грузинским артистом и попросил сделать обложку на дебютный альбом ZillaKam, пишет Popmusic.ge.ZillaKam стал известен благодаря тому, что является автором песен 6ix9ine и снялся в хип-хоп дуэте Сity Morque. Рэпер выпустил свой дебютный сольный альбом 17 сентября этого года.Интересно, что вступление к студийной записи написал фронтмен популярной New Metal группы Slipknot Кори Тейлор.Ника Кутелия, родившийся в 1990 году в городе Сухуми, является основателем музыкального видео-журнала Flow Flow Magazine и автором проектов "PVP Battle", "Re: Action" и "Hate-Nation".Под сценическим псевдонимом Shoomy он сочинял музыку в жанре хип-хоп. С 2019 года перешел на изобразительное искусство – графический дизайн и мобильное искусство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, сша, грузинские дизайнеры, художник