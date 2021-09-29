https://sputnik-georgia.ru/20210929/albom-oblozhku-kotorogo-sozdal-dizayner-iz-gruzii-zanyal-vtoroe-mesto-na-spotify-260006391.html
Альбом, обложку которого создал дизайнер из Грузии, занял второе место на Spotify
Альбом, обложку которого создал дизайнер из Грузии, занял второе место на Spotify
Менеджер рэпера ZillaKami увидел работы Ники Кутелия в Сети и связался с артистом 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T15:46+0400
2021-09-29T15:46+0400
2021-09-29T16:19+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Студийная пластинка DOG BOY американского хип-хоп исполнителя ZillaKami, обложку которой создал грузинский музыкант и дизайнер Ника Кутелия, заняла второе место в чарте дебютных альбомов, выпущенных популярной платформой Spotify в США.По словам Кутелия, музыкальный менеджер артиста увидел его работу в Instagram, а после подписался на него. Вскоре менеджер связался с грузинским артистом и попросил сделать обложку на дебютный альбом ZillaKam, пишет Popmusic.ge.ZillaKam стал известен благодаря тому, что является автором песен 6ix9ine и снялся в хип-хоп дуэте Сity Morque. Рэпер выпустил свой дебютный сольный альбом 17 сентября этого года.Интересно, что вступление к студийной записи написал фронтмен популярной New Metal группы Slipknot Кори Тейлор.Ника Кутелия, родившийся в 1990 году в городе Сухуми, является основателем музыкального видео-журнала Flow Flow Magazine и автором проектов "PVP Battle", "Re: Action" и "Hate-Nation".Под сценическим псевдонимом Shoomy он сочинял музыку в жанре хип-хоп. С 2019 года перешел на изобразительное искусство – графический дизайн и мобильное искусство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, сша, грузинские дизайнеры, художник
Альбом, обложку которого создал дизайнер из Грузии, занял второе место на Spotify
15:46 29.09.2021 (обновлено: 16:19 29.09.2021)
Менеджер рэпера ZillaKami увидел работы Ники Кутелия в Сети и связался с артистом
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Студийная пластинка DOG BOY американского хип-хоп исполнителя ZillaKami, обложку которой создал грузинский музыкант и дизайнер Ника Кутелия, заняла второе место в чарте дебютных альбомов, выпущенных популярной платформой Spotify в США.
По словам Кутелия, музыкальный менеджер артиста увидел его работу в Instagram, а после подписался на него. Вскоре менеджер связался с грузинским артистом и попросил сделать обложку на дебютный альбом ZillaKam, пишет Popmusic.ge
.
ZillaKam стал известен благодаря тому, что является автором песен 6ix9ine и снялся в хип-хоп дуэте Сity Morque. Рэпер выпустил свой дебютный сольный альбом 17 сентября этого года.
Интересно, что вступление к студийной записи написал фронтмен популярной New Metal группы Slipknot Кори Тейлор.
Ника Кутелия, родившийся в 1990 году в городе Сухуми, является основателем музыкального видео-журнала Flow Flow Magazine и автором проектов "PVP Battle", "Re: Action" и "Hate-Nation".
Под сценическим псевдонимом Shoomy он сочинял музыку в жанре хип-хоп. С 2019 года перешел на изобразительное искусство – графический дизайн и мобильное искусство.
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