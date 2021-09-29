https://sputnik-georgia.ru/20210929/dtp-v-batumi--pogibli-dva-cheloveka-259992704.html

ДТП в Батуми – погибли два человека

ДТП в Батуми – погибли два человека

На центральной автотрассе Кобулети-Батуми трейлер столкнулся с легковушкой 29.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Батуми, еще двое пострадали, сообщает Первый канал.Авария произошла в поселке Барцхана на центральной автомагистрали Кобулети-Батуми. Друг с другом столкнулись трейлер и легковой автомобиль.На место происшествия выехала бригада скорой помощи, однако два человека уже были мертвы. Двое пострадавших были доставлены в Батумскую реферальную больницу.На месте проводятся следственные мероприятия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, батуми, дтп