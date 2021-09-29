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ДТП в Батуми – погибли два человека
ДТП в Батуми – погибли два человека
На центральной автотрассе Кобулети-Батуми трейлер столкнулся с легковушкой 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T10:09+0400
2021-09-29T10:09+0400
2021-09-29T10:09+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Батуми, еще двое пострадали, сообщает Первый канал.Авария произошла в поселке Барцхана на центральной автомагистрали Кобулети-Батуми. Друг с другом столкнулись трейлер и легковой автомобиль.На место происшествия выехала бригада скорой помощи, однако два человека уже были мертвы. Двое пострадавших были доставлены в Батумскую реферальную больницу.На месте проводятся следственные мероприятия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, батуми, дтп
ДТП в Батуми – погибли два человека
На центральной автотрассе Кобулети-Батуми трейлер столкнулся с легковушкой
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik.
Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Батуми, еще двое пострадали, сообщает Первый канал
.
Авария произошла в поселке Барцхана на центральной автомагистрали Кобулети-Батуми. Друг с другом столкнулись трейлер и легковой автомобиль.
На место происшествия выехала бригада скорой помощи, однако два человека уже были мертвы. Двое пострадавших были доставлены в Батумскую реферальную больницу.
На месте проводятся следственные мероприятия.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.