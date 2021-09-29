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Экспорт из Грузии в Турцию вырос на 40%

Экспорт из Грузии в Турцию вырос на 40%

В Турцию с начала года вывезли около 21,7 тысячи тонн ферросплавов, 1,4 тысячи тонн трикотажных изделий, 53,9 тысячи тонн отходов и черного металлолома 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T09:01+0400

2021-09-29T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Турция на первом месте - внешнеторговый оборот с соседней страной с начала 2021 года составил примерно 1,3 миллиарда долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 14,8%, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".Торговый оборот между двумя странами вырос на 35,5% по сравнению с январем-августом прошлого года.В Турцию с начала 2021 года вывезли около 21,7 тысячи тонн ферросплавов, 1,4 тысячи тонн трикотажных изделий, 53,9 тысячи тонн отходов и черного металлолома, около 36,4 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродистой стали и 764,1 тонны мужских костюмов, комплектов, трикотажа и вязанных изделий.За этот период из Турции завезли около 31,5 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 302,7 тонны лекарственных препаратов, около 12 тысяч тонн металлоконструкций из черного метала и так далее.В 2020 году Грузия и Турция наторговали примерно на 1,6 миллиарда долларов, на 12,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, Турция в 2020 году была главным торговым партнером Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, турция, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика