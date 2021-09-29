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Экспорт из Грузии в Турцию вырос на 40%
Экспорт из Грузии в Турцию вырос на 40%
В Турцию с начала года вывезли около 21,7 тысячи тонн ферросплавов, 1,4 тысячи тонн трикотажных изделий, 53,9 тысячи тонн отходов и черного металлолома 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T09:01+0400
2021-09-29T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Турция на первом месте - внешнеторговый оборот с соседней страной с начала 2021 года составил примерно 1,3 миллиарда долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 14,8%, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".Торговый оборот между двумя странами вырос на 35,5% по сравнению с январем-августом прошлого года.В Турцию с начала 2021 года вывезли около 21,7 тысячи тонн ферросплавов, 1,4 тысячи тонн трикотажных изделий, 53,9 тысячи тонн отходов и черного металлолома, около 36,4 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродистой стали и 764,1 тонны мужских костюмов, комплектов, трикотажа и вязанных изделий.За этот период из Турции завезли около 31,5 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 302,7 тонны лекарственных препаратов, около 12 тысяч тонн металлоконструкций из черного метала и так далее.В 2020 году Грузия и Турция наторговали примерно на 1,6 миллиарда долларов, на 12,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, Турция в 2020 году была главным торговым партнером Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, турция, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Экспорт из Грузии в Турцию вырос на 40%

09:01 29.09.2021
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliКПП Сарпи на грузино-турецкой границе
КПП Сарпи на грузино-турецкой границе - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
В Турцию с начала года вывезли около 21,7 тысячи тонн ферросплавов, 1,4 тысячи тонн трикотажных изделий, 53,9 тысячи тонн отходов и черного металлолома
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Турция на первом месте - внешнеторговый оборот с соседней страной с начала 2021 года составил примерно 1,3 миллиарда долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 14,8%, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-август 2021 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-август 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-август 2021 года
© Sputnik
Торговый оборот между двумя странами вырос на 35,5% по сравнению с январем-августом прошлого года.
В Турцию с начала 2021 года вывезли около 21,7 тысячи тонн ферросплавов, 1,4 тысячи тонн трикотажных изделий, 53,9 тысячи тонн отходов и черного металлолома, около 36,4 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродистой стали и 764,1 тонны мужских костюмов, комплектов, трикотажа и вязанных изделий.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-август 2021 года, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-август 2021 года, экспорт - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-август 2021 года, экспорт
© Sputnik
За этот период из Турции завезли около 31,5 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 302,7 тонны лекарственных препаратов, около 12 тысяч тонн металлоконструкций из черного метала и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-август 2021 года, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-август 2021 года, импорт - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-август 2021 года, импорт
© Sputnik
В 2020 году Грузия и Турция наторговали примерно на 1,6 миллиарда долларов, на 12,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, Турция в 2020 году была главным торговым партнером Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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