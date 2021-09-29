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ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией? В Тбилиси призвали не паниковать
ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией? В Тбилиси призвали не паниковать
Официальный Тбилиси считает, что оснований для паники нет и безвизовому режиму Грузии с ЕС ничего не грозит 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T19:25+0400
2021-09-29T20:09+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Ряд стран-участниц Евросоюза, включая Францию, Германию, Италию, 13 октября обсудят вопрос механизма приостановления безвизового режима для граждан Грузии, пишет европейское издание EUobserver.В страны ЕС будет сложнее выехать: в каком случае могут не выпустить из Грузии&gt;&gt;Вопрос приостановления безвизового режима коснется также граждан Украины, Молдовы и стран Балканского полуострова. Как пишет издание, вопрос стал актуален в связи с увеличением случаев нарушений миграционного законодательства.Так, в Германии значительно увеличилось количество запросов на убежище со стороны граждан Грузии, въехавших по безвизовому режиму."За последние три месяца количество ходатайств о предоставлении убежища для граждан Грузии увеличилось на 51% по сравнению с тем же периодом 2019 года", - пишет издание.В статье EUobserver отмечается, что Нидерланды в 2019 году уже официально запрашивали приостановку безвизового режима, но Еврокомиссия на тот момент это предложение отклонила.В Тбилиси не паникуютПредседатель парламентского комитета по международным вопросам Николоз Самхарадзе успокоил граждан, отметив, что реальных причин приостанавливать безвизовый режим нет.Он также ответил на заявление депутата от "Единого национального движения" Тины Бокучава о том, что рассмотрение этого вопроса было политически мотивированным. По словам Самхарадзе, "политический климат в Грузии нормальный", а отношения между Грузией и ЕС регулируются Соглашением об ассоциации.В рамках либерализации визового режима с ЕС с 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией? В Тбилиси призвали не паниковать

19:25 29.09.2021 (обновлено: 20:09 29.09.2021)
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© Sputnik / Alexander Imedashvili Флаги Евросоюза в центре столицы Грузии
 Флаги Евросоюза в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Официальный Тбилиси считает, что оснований для паники нет и безвизовому режиму Грузии с ЕС ничего не грозит
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Ряд стран-участниц Евросоюза, включая Францию, Германию, Италию, 13 октября обсудят вопрос механизма приостановления безвизового режима для граждан Грузии, пишет европейское издание EUobserver.
В страны ЕС будет сложнее выехать: в каком случае могут не выпустить из Грузии>>
Вопрос приостановления безвизового режима коснется также граждан Украины, Молдовы и стран Балканского полуострова. Как пишет издание, вопрос стал актуален в связи с увеличением случаев нарушений миграционного законодательства.

"По мнению ЕС, рост незаконного пребывания на территории ЕС и необоснованных запросов убежища требует восстановления визового режима с данными государствами", - пишет EUobserver.

Так, в Германии значительно увеличилось количество запросов на убежище со стороны граждан Грузии, въехавших по безвизовому режиму.
"За последние три месяца количество ходатайств о предоставлении убежища для граждан Грузии увеличилось на 51% по сравнению с тем же периодом 2019 года", - пишет издание.
В статье EUobserver отмечается, что Нидерланды в 2019 году уже официально запрашивали приостановку безвизового режима, но Еврокомиссия на тот момент это предложение отклонила.

В Тбилиси не паникуют

Председатель парламентского комитета по международным вопросам Николоз Самхарадзе успокоил граждан, отметив, что реальных причин приостанавливать безвизовый режим нет.
"Эти обсуждения бывают каждый год. Так оценивается прогресс той или иной страны и то, как та или иная страна выполняет свои обязательства по безвизовому режиму. В этом случае у Грузии все хорошо, поэтому этот вопрос вообще не стоит. В 2019 году со стороны наших граждан число просителей убежища увеличилось, в 2020 году количество соискателей убежища уменьшилось из-за пандемии, а в 2021 году у нас нет роста в этом направлении", - сказал Самхарадзе.
Он также ответил на заявление депутата от "Единого национального движения" Тины Бокучава о том, что рассмотрение этого вопроса было политически мотивированным. По словам Самхарадзе, "политический климат в Грузии нормальный", а отношения между Грузией и ЕС регулируются Соглашением об ассоциации.
В рамках либерализации визового режима с ЕС с 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода.
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