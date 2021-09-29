https://sputnik-georgia.ru/20210929/gruzii-nuzhna-tretya-sila-kotoraya-naladit-otnosheniya-s-rossiey--politolog-260017888.html
Грузии нужна третья сила, которая наладит отношения с Россией – политолог
Грузии нужна третья сила, которая наладит отношения с Россией – политолог
Большая часть грузинской общественности готова поддержать на политической арене Грузии новую силу, которая поможет стране наладить дипломатические отношения с... 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T18:59+0400
2021-09-29T18:59+0400
2021-09-29T19:00+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
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местные выборы
выборы
пресс-центр
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Об этом заявила доктор политических наук, профессор Тамар Кикнадзе в ходе брифинга на тему "Что ожидает грузинское общество от выборов в органы местного самоуправления?" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия "В обществе есть запрос на партию, которая будет ориентирована на российское направление, и в программе у этой партии будет наладить отношения с Россией, поскольку множество наших граждан считает, что проблемы, которые существуют в нашем обществе, могут быть решены, если мы улучшим отношения с нашим соседом. Те же самые конфликты, социальное положение. Многие в нашем обществе ожидают, что появится консервативная правая партия, которая будет ориентирована на улучшение отношений с Россией", - заявила Кикнадзе. Грузия на пороге выборов в органы местного самоуправления, которые назначены 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. К выборам зарегистрировано 3 497 345 избирателей.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, видео, мультимедиа, местные выборы, выборы, видео, пресс-центр
Грузии нужна третья сила, которая наладит отношения с Россией – политолог
18:59 29.09.2021 (обновлено: 19:00 29.09.2021)
Большая часть грузинской общественности готова поддержать на политической арене Грузии новую силу, которая поможет стране наладить дипломатические отношения с Россией
Об этом заявила доктор политических наук, профессор Тамар Кикнадзе в ходе брифинга на тему "Что ожидает грузинское общество от выборов в органы местного самоуправления?" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
"В обществе есть запрос на партию, которая будет ориентирована на российское направление, и в программе у этой партии будет наладить отношения с Россией, поскольку множество наших граждан считает, что проблемы, которые существуют в нашем обществе, могут быть решены, если мы улучшим отношения с нашим соседом. Те же самые конфликты, социальное положение. Многие в нашем обществе ожидают, что появится консервативная правая партия, которая будет ориентирована на улучшение отношений с Россией", - заявила Кикнадзе.
Грузия на пороге выборов в органы местного самоуправления, которые назначены 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. К выборам зарегистрировано 3 497 345 избирателей.