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Красота подводного мира: определились победители Ocean Photographer of the Year 2021

Красота подводного мира: определились победители Ocean Photographer of the Year 2021

Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки, чьи авторы удостоены звания победителей и финалистов конкурса Ocean Photographer of the Year 2021 29.09.2021, Sputnik Грузия

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Фотоконкурс The Ocean Photography Awards призван показать всю красоту подводного мира. Ежегодно в нем участвуют тысячи фотографов со всего мира.Конкурс завершился, и жюри отобрало победителей в шести категориях.

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фотоленты, мультимедиа, животные, новости в фотографиях, фотоконкурс, природа, фото