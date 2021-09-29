Красота подводного мира: определились победители Ocean Photographer of the Year 2021
Зеленая черепаха в окружении стеклянной рыбы. Фотограф Эйми Джан. Риф Нингалу, Западная Австралия
Зеленая черепаха в окружении стеклянной рыбы. Фотограф Эйми Джан. Риф Нингалу, Западная Австралия
Серфингист ловит волну на Таити. Фото стало победителем в номинации "Приключения"
Серфингист ловит волну на Таити. Фото стало победителем в номинации "Приключения"
"Эта черепаха впервые поплыла", - говорит фотограф Мэтти Смит. Остров Лиссенунг, Папуа-Новая Гвинея
"Эта черепаха впервые поплыла", - говорит фотограф Мэтти Смит. Остров Лиссенунг, Папуа-Новая Гвинея
Стая дельфинов ловит волну. Мыс Натуралист, Западная Австралия
Стая дельфинов ловит волну. Мыс Натуралист, Западная Австралия
Фотограф Хенли Спирс. Остров Носс, Шетландские острова, Великобритания.
Фотограф Хенли Спирс. Остров Носс, Шетландские острова, Великобритания.
Морской конек зацепился за маску. Номинация "Охрана природы"
Морской конек зацепился за маску. Номинация "Охрана природы"
Игривые серые тюлени - вид, охраняемый в Великобритании на протяжении десятилетий в соответствии с Законом о сохранении тюленей 1970 года. Острова Фарн, Соединенное Королевство
Игривые серые тюлени - вид, охраняемый в Великобритании на протяжении десятилетий в соответствии с Законом о сохранении тюленей 1970 года. Острова Фарн, Соединенное Королевство
Спелеотемы отбрасывают длинные тени на Сенот Дос Писос. Кинтана-Роо, Мексика
Спелеотемы отбрасывают длинные тени на Сенот Дос Писос. Кинтана-Роо, Мексика
На мелководье залива Монтерей плывет морская крапива. Калифорния, США
На мелководье залива Монтерей плывет морская крапива. Калифорния, США
Водолаз наблюдает за спариванием каракатиц. Порт-Бонтон, Южная Австралия
Водолаз наблюдает за спариванием каракатиц. Порт-Бонтон, Южная Австралия