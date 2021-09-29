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Красота подводного мира: определились победители Ocean Photographer of the Year 2021
Красота подводного мира: определились победители Ocean Photographer of the Year 2021
Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки, чьи авторы удостоены звания победителей и финалистов конкурса Ocean Photographer of the Year 2021 29.09.2021, Sputnik Грузия
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Фотоконкурс The Ocean Photography Awards призван показать всю красоту подводного мира. Ежегодно в нем участвуют тысячи фотографов со всего мира.Конкурс завершился, и жюри отобрало победителей в шести категориях.
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фотоленты, мультимедиа, животные, новости в фотографиях, фотоконкурс, природа, фото

Красота подводного мира: определились победители Ocean Photographer of the Year 2021

12:36 29.09.2021
78
Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки, чьи авторы удостоены звания победителей и финалистов конкурса Ocean Photographer of the Year 2021
Фотоконкурс The Ocean Photography Awards призван показать всю красоту подводного мира. Ежегодно в нем участвуют тысячи фотографов со всего мира.
Конкурс завершился, и жюри отобрало победителей в шести категориях.
© photo : Aimee Jan / Ocean Photography Awards

Зеленая черепаха в окружении стеклянной рыбы. Фотограф Эйми Джан. Риф Нингалу, Западная Австралия

Зеленая черепаха в окружении стеклянной рыбы. Фотограф Эйми Джан. Риф Нингалу, Западная Австралия - Sputnik Грузия
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© photo : Aimee Jan / Ocean Photography Awards

Зеленая черепаха в окружении стеклянной рыбы. Фотограф Эйми Джан. Риф Нингалу, Западная Австралия

© photo : Ben Thouard / Ocean Photography Awards

Серфингист ловит волну на Таити. Фото стало победителем в номинации "Приключения"

Серфингист ловит волну на Таити. Фото стало победителем в номинации &quot;Приключения&quot; - Sputnik Грузия
2/10
© photo : Ben Thouard / Ocean Photography Awards

Серфингист ловит волну на Таити. Фото стало победителем в номинации "Приключения"

© photo : Matty Smith / Ocean Photography Awards

"Эта черепаха впервые поплыла", - говорит фотограф Мэтти Смит. Остров Лиссенунг, Папуа-Новая Гвинея

&quot;Эта черепаха впервые поплыла&quot;, - говорит фотограф Мэтти Смит. Остров Лиссенунг, Папуа-Новая Гвинея - Sputnik Грузия
3/10
© photo : Matty Smith / Ocean Photography Awards

"Эта черепаха впервые поплыла", - говорит фотограф Мэтти Смит. Остров Лиссенунг, Папуа-Новая Гвинея

© photo : Michael Haluwana / Ocean Photography Awards

Стая дельфинов ловит волну. Мыс Натуралист, Западная Австралия

Стая дельфинов ловит волну. Мыс Натуралист, Западная Австралия - Sputnik Грузия
4/10
© photo : Michael Haluwana / Ocean Photography Awards

Стая дельфинов ловит волну. Мыс Натуралист, Западная Австралия

© photo : Henley Spiers / Ocean Photography Awards

Фотограф Хенли Спирс. Остров Носс, Шетландские острова, Великобритания.

Фотограф Хенли Спирс. Остров Носс, Шетландские острова, Великобритания. - Sputnik Грузия
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© photo : Henley Spiers / Ocean Photography Awards

Фотограф Хенли Спирс. Остров Носс, Шетландские острова, Великобритания.

© photo : Nicholas Samaras / Ocean Photography Awards

Морской конек зацепился за маску. Номинация "Охрана природы"

Морской конек зацепился за маску. Номинация &quot;Охрана природы&quot; - Sputnik Грузия
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© photo : Nicholas Samaras / Ocean Photography Awards

Морской конек зацепился за маску. Номинация "Охрана природы"

© photo : Grant Thomas / Ocean Photography Awards

Игривые серые тюлени - вид, охраняемый в Великобритании на протяжении десятилетий в соответствии с Законом о сохранении тюленей 1970 года. Острова Фарн, Соединенное Королевство

Игривые серые тюлени - вид, охраняемый в Великобритании на протяжении десятилетий в соответствии с Законом о сохранении тюленей 1970 года. Острова Фарн, Соединенное Королевство - Sputnik Грузия
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© photo : Grant Thomas / Ocean Photography Awards

Игривые серые тюлени - вид, охраняемый в Великобритании на протяжении десятилетий в соответствии с Законом о сохранении тюленей 1970 года. Острова Фарн, Соединенное Королевство

© photo : Martin Broen / Ocean Photography Awards

Спелеотемы отбрасывают длинные тени на Сенот Дос Писос. Кинтана-Роо, Мексика

Спелеотемы отбрасывают длинные тени на Сенот Дос Писос. Кинтана-Роо, Мексика - Sputnik Грузия
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© photo : Martin Broen / Ocean Photography Awards

Спелеотемы отбрасывают длинные тени на Сенот Дос Писос. Кинтана-Роо, Мексика

© photo : Maxwel Hohn / Ocean Photography Awards

На мелководье залива Монтерей плывет морская крапива. Калифорния, США

На мелководье залива Монтерей плывет морская крапива. Калифорния, США - Sputnik Грузия
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© photo : Maxwel Hohn / Ocean Photography Awards

На мелководье залива Монтерей плывет морская крапива. Калифорния, США

© photo : Scott Portelli / Ocean Photography Awards

Водолаз наблюдает за спариванием каракатиц. Порт-Бонтон, Южная Австралия

Водолаз наблюдает за спариванием каракатиц. Порт-Бонтон, Южная Австралия - Sputnik Грузия
10/10
© photo : Scott Portelli / Ocean Photography Awards

Водолаз наблюдает за спариванием каракатиц. Порт-Бонтон, Южная Австралия

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