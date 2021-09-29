https://sputnik-georgia.ru/20210929/legiya---lester-prognoz-na-match-ligi-evropy-uefa-260010142.html

"Легия" - "Лестер": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

"Легия" - "Лестер": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

Варшавская "Легия" и английский "Лестер" являются соперниками московского "Спартака" в группе "С" Лиги Европы УЕФА. 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T16:47+0400

2021-09-29T16:47+0400

2021-09-29T16:47+0400

спорт

прогноз на футбольный матч

клуб "легия"

клуб "лестер"

лига европы уефа

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В первом туре польский клуб на выезде обыграл "Спартак" 1:0, а "Лестер" у себя дома поделил очки с "Наполи" в голевом триллере (2:2).После поединка в Москве "Легия" провела три матча. В чемпионате Польши "легионеры" обыграли "Гурник" (3:1) и проиграли "Ракуву" (2:3), тому самому, который выбил из Лиги конференций УЕФА казанский "Рубин". Также команда Чеслава Михневича обыграла "Сувалки" (3:1) в Кубке страны.При этом стоит отметить, что "Легия" не совсем уверенно начала сезон, но в сентябре встрепенулась и начала выходить из кризиса. Правда, оборону столичному клубу нужно подлатать – в восьми последних матчах "Легия" не пропустила только от "Спартака".Что касается "Лестера", то "лисы" тоже не могут похвастаться идеальным началом сезона. Из шести матчей в английской премьер-лиге подопечные Брендана Роджерса выиграли только две встречи, при трех поражениях и одной ничьей. Более того, в пяти последних играх "Лестер" одержал только одну победу, обыграв скромный "Миллуол" (2:0) в Кубке английской лиги.Как мы видим, оба клуба подходят к очному противостоянию далеко не в лучших кондициях. Как мне кажется, в сложившейся ситуации небольшое преимущество, за счет домашнего поля, будет на стороне "Легии".Однако букмекеры придерживаются совершенно иной точки зрения. По их мнению, "Лестер" является ярко выраженным фаворитом встречи. На победу "лис" можно поставить с коэффициентом 1,65 (против 5,25 у "Легии"). На мой субъективный взгляд – слишком уж велика вера букмекеров в английский футбол.Нет никаких сомнений в том, что уровень футболистов "Лестера" значительно превосходит мастерство игроков "Легии". Но в последнее время оба клуба регулярно пропускают. Поэтому я воздержусь от прогноза на исход матча, но предположу, что мы с вами увидим обмен голами.Ставка: обе команды забьют за 1,75.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

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Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

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спорт, прогноз на футбольный матч, клуб "легия", клуб "лестер", лига европы уефа