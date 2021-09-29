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Назван состав сборной Грузии по вольной борьбе на ЧМ в Осло
Назван состав сборной Грузии по вольной борьбе на ЧМ в Осло
Чемпионат мира по борьбе пройдет в Осло со 2 по 10 октября. Грузинские борцы вольного стиля будут представлены во всех 10 весовых категориях 29.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 сен – Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по вольной борьбе назвал имена спортсменов, которые примут участие в чемпионате мира в Осло.Грузинские борцы вольного стиля будут представлены во всех 10 весовых категориях. По решению главного тренера сборной Грузии – Георгия Иантбелидзе, в турнире примут участие два действующих чемпиона мира – Бека Ломтадзе (-61 кг) и Гено Петриашвили (-125 кг).Состав сборной Грузии по вольной борьбе на ЧМ:Чемпионат мира в Осло – первый крупный турнир после Олимпиады в Токио. На прошедших Играх серебряным призером стал Гено Петриашвили, уступивший в финале Гейблу Стивсону из США.Чемпионат мира по борьбе пройдет в Осло со 2 по 10 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, осло, гено петриашвили, борьба

Назван состав сборной Грузии по вольной борьбе на ЧМ в Осло

20:46 29.09.2021
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© REUTERS / LEAH MILLISГрузинский орец вольного стиля Гено Петриашвили
Грузинский орец вольного стиля Гено Петриашвили - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© REUTERS / LEAH MILLIS
Чемпионат мира по борьбе пройдет в Осло со 2 по 10 октября. Грузинские борцы вольного стиля будут представлены во всех 10 весовых категориях
ТБИЛИСИ, 29 сен – Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по вольной борьбе назвал имена спортсменов, которые примут участие в чемпионате мира в Осло.
Грузинские борцы вольного стиля будут представлены во всех 10 весовых категориях. По решению главного тренера сборной Грузии – Георгия Иантбелидзе, в турнире примут участие два действующих чемпиона мира – Бека Ломтадзе (-61 кг) и Гено Петриашвили (-125 кг).
Состав сборной Грузии по вольной борьбе на ЧМ:
Гога Дзигуа (-57 кг)
Бека Ломтадзе (-61 кг)
Эдем Болквадзе (-65 кг)
Зураб Якобашвили (-70 кг)
Авто Кенчадзе (-74 кг)
Ника Кенчадзе (-79 кг)
Сандро Аминашвили (-86 кг)
Ираклий Мцитури (-92 кг)
Элизбар Одикадзе (-97 кг)
Гено Петриашвили (-125 кг).
Чемпионат мира в Осло – первый крупный турнир после Олимпиады в Токио. На прошедших Играх серебряным призером стал Гено Петриашвили, уступивший в финале Гейблу Стивсону из США.
Чемпионат мира по борьбе пройдет в Осло со 2 по 10 октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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