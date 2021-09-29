https://sputnik-georgia.ru/20210929/osen-zima-2021-modnye-trendy-i-tsveta-v-zhenskoy-odezhde-260008348.html

Осень-зима 2021: модные тренды и цвета в женской одежде

Осень-зима 2021: модные тренды и цвета в женской одежде

Осень по календарю наступила, значит пришло время модницам обновить гардероб, чтобы быть в тренде и гламурно выглядеть 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T17:16+0400

2021-09-29T17:16+0400

2021-09-29T17:48+0400

справки

мода

дизайнеры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24790/65/247906581_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_1a9d12c39e01b8f4784358a5406d6998.jpg

Моду вот уже второй год нам диктует пандемия коронавируса, поэтому главным модным трендом в женской одежде осень-зима 2021 остается защитная маска, желательно подходящая к остальному наряду.Несмотря на пандемию, любой человек, а тем более женщина, хочет выглядеть всегда красиво и модно.Учитывая повышенный интерес к этой теме, Sputnik Грузия рассказывает о модных трендах и цветах в женской одежде моды осень-зима 2021, которые уже представлены на мировых подиумах.Осень-зима 2021 - модные трендыМножество модных трендов мода осень-зима 2021 уготовила в женской одежде – благодаря свежему взгляду дизайнеров все модницы планеты смогут выглядеть эффектно и при этом чувствовать себя тепло и комфортно в прохладную погоду.Основные модные тренды женской одежды осень-зима 2021: объемная, стеганая одежда ярких и разных цветов; анималистические и цветочные принты, трикотаж, искусственный мех, пайетки, перья, бахрома, шотландки, гофре, теплые жилетки, вырезы, oversize-силуэты, рюши, воланы, оборки, пышные рукава и так далее.Бренды постарались сделать женскую одежду максимально комфортной и универсальной. Самой модной верхней одеждой следующего холодного сезона будут стеганые дутые куртки – модницам на выбор предлагают оригинальные и разнообразные модели.В моде шубы oversize из искусственного меха - пушистые, с длинным ворсом, миди или макси - имеют все шансы стать одной из самых эффектных вещей в вашем гардеробе.В тренде осень-зима 2021 также лаковые плащи, с меховым воротником, пальто oversize, накидки, пончо и кейпы.Дополнять верхнюю женскую одежду нужно объемными меховыми или вязанными варежками сочных оттенков и шелковыми принтованными косынками. Носить косынки можно по-разному - завязывать на затылке или же оборачивать вокруг шеи. В тренде шапки-ушанки, вязаные шапки-колпаки с широкими заворотами, шерстяные женские кепи, балаклавы ярких цветов, панамы и бейсболки.Чем обновить гардеробВ осенне-зимнем сезоне, в тренде укороченные жакеты самых разных оттенков - от классических строгих моделей до вечерних из шелка или бархата. Модный укороченный крой дизайнеры перенесли и на верхнюю женскую одежду - модницам будут доступны стеганки, дубленки и классические тренчи по длине до талии.Трикотаж один из модных трендов осень-зима 2021 – дизайнеры доказали, что вязаные платья, юбки, брюки или полосатые цветные трикотажные ансамбли не только удобные и уютные, но и эффектные и экстравагантные. Большей популярностью будут пользоваться вязаные кардиганы всех видов – длинные, классические, короткие.Жилеты ярких цветов или однотонные - модный тренд осени-зимы 2021 - дизайнеры предлагают носить вязанные, кожаные, стеганые или меховые модели поверх рубашки, топа или просто надеть на голое тело.Универсальные, практичные и удобные джинсы - будут особо востребованы осенью-зимой 2021. Модными будут практически все производные денима, но наиболее актуальны в предстоящем сезоне джинсы, комбинезоны, рубашки и платья из насыщенно-синего цвета. В тренде также тотал-лук из денима - в комплект входит и джинсовая обувь.Еще один тренд бахрома, которую на последних показах можно было увидеть не только на одежде в стиле вестерн, но и на вечерних платьях, сумках и даже пальто и шубах.Комплект из принтованного материала должен стать обязательным элементом гардероба модницы - можно выбрать самые необычные узоры, неожиданные и смелые цветовые сочетания.Вырезы и разрезы внесут в образ что-то особенное и пикантное, независимо от того, что вы наденете – юбку, брюки, джемпер или платье.В тренды осень-зима 2021 попали костюмы с юбкой, а также юбки плиссе в сочетании с блузками или жакетами, которые смогут составить конкуренцию стильным брючным костюмам.Платья с пышными юбками в стиле baby doll также в тренде осень-зима 2021 - бренды подготовили для модниц модели из поплина, плотного жаккарда и тканей с синтепоновым наполнением, от чего они стали более фактурными.В тренде маленькое черное платье – короткие, длинные, полупрозрачные или блестящие.Пайетки вновь перекочевали с вечерних нарядов на повседневную одежду. Довольно фактурно и стильно выглядят жакеты, свитера, платья, расшитые пайетками и костюмы-двойки, переливающиеся металликом. Серые будни, омраченные пандемией, превратят в праздник подкладки из металлизированных тканей и ярких пайеток, которые появились в новом сезоне у пуховиков и шуб.Мода осень-зима 2021 предлагает одежду из твида, в клеточку, бесформенность и асимметричность, использование абстрактных рисунков, геометрии и графики – все то, что поможет создать неповторимый индивидуальный стиль для женщин разных социальных статусов и возрастов.Аксессуары и обувьОсенью многие модницы меняют миниатюрные аксессуары на более практичные. Самый практичный тренд грядущего сезона сумки формата "макси", где поместится все — от бутылки для воды до ноутбука. Однако изящные сумки-багеты не теряют осенью-зимой 2021 своей популярности.Мех, судя по всему, в сезоне осень-зима 2021 будет везде, даже на сумках. Некоторые бренды в этом сезоне поместили на сумки свою монограмму, а другие украсили их яркими цветными принтами.Комфортный и уютный тренд для будущей зимы — меховые унты. Дизайнеры советуют сочетать унты с классическим пальто или с вечерними платьями, и чем изящнее "верх", тем интереснее образ будет выглядеть.Модными будут и остроносые кроссовки - практичная и универсальная обувь, прекрасно сочетается с платьями, джинсами, спортивными штанами и костюмами.Модные ботфорты, которые с легкостью вписываются в повседневные и вечерние образы, неотъемлемая деталь женского гардероба на осень-зиму 2021 - позволят выглядеть стильно и привлекательно.От грязи, влаги и холода в предстоящий сезон спасут резиновые сапоги – в тренде высокие модели на грубой подошве. Как монохромные, так и яркие модели, предлагаемые брендами, можно сочетать даже со строгим образом.Цвета в женской одеждеОт темных тонов в предстоящем осенне-зимнем сезоне следует отказаться.Лавандовый цвет самый трендовый в осенне-зимней палитре. Этот цвет идеально подходит как для верхней одежды, так и для платьев, брюк, гольфов и рубашек.Модные тенденции сезона осень-зима 2021 окрашены в розовые оттенки. Именно они будут самыми популярными будущей осенью и зимой. Нежные и деликатные бледно-розовые тона перемешались в коллекциях с яркими и собрались даже в тотал-луки.Самые модные цвета осень-зима 2021 огненно-красный, насыщенный синий, изумрудный, желтый, терракотовый, фиолетовый, светло голубой, идеально серый, пряная корица, оливковый и коричневый.Мода осень-зима 2021 предлагает не только огромный выбор цветов, но и тканей – это шелк, шерсть, хлопок, вельвет, бархат, трикотаж, мягкая кожа, деним, полиэстер, твид, кашемир, атлас, лайкра и кружево. Кружевное платье выглядит очень красиво, женственно и изысканно. Даже только пояс, выполненный из кружева, будет выглядеть очень роскошно.P.S.Тренды трендами, но человек очень индивидуален, и не каждому подходит то, что придумывают мировые дизайнеры и демонстрируют потом модели на подиумах.В то же время, если не экспериментировать с цветами, тканями, фактурами и формами, трудно будет понять, в каком образе вы будете выглядеть лучше всех. Главное — соблюдать баланс и сочетать все это с предметами базового гардероба.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

справки , мода, дизайнеры