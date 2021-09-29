https://sputnik-georgia.ru/20210929/prazdnovanie-tbilisoba---2021-otmenyaetsya-iz-za-koronavirusa-260007134.html

Празднование "Тбилисоба - 2021" отменяется из-за коронавируса

Празднование "Тбилисоба - 2021" отменяется из-за коронавируса

Уже второй год у гостей и жителей грузинской столицы не будет возможности насладиться праздником 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T15:15+0400

2021-09-29T15:15+0400

2021-09-29T15:22+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Праздничные мероприятия в рамках дня города "Тбилисоба" и в этом году не состоятся из-за пандемии коронавируса, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.В 2020 году "Тбилисоба" не состоялся из-за пандемии коронавируса. Как отметил мэр, на сегодняшний день самое важное – здоровье и безопасность людей.По его словам, концерт по случаю "Тбилисоба" и церемония награждения почетных тбилисцев будет транслироваться в прямом эфире."У нас будет церемония награждения почетных тбилисцев. Также в онлайн-режиме, в прямом эфире будет возможность увидеть концерт", – отметил Каладзе."Тбилисоба" – один из самых любимых традиционных праздников в Грузии. Обычно этот день всегда насыщен разными развлекательными мероприятиями, яркими зрелищными фестивалями, которые проходят на разных локациях. В этот день в столицу съезжаются фермеры со всех районов, чтобы похвастаться продукцией – прилавки ломятся от свежих овощей и фруктов, сладостей, сыра. Народные гулянья продолжаются до позднего вечера, а завершаются гала-концертом и грандиозным фейерверком."Тбилисоба" празднуют с 1979 года. Этот праздник не отмечали только в самое сложное для Тбилиси и в целом для страны время – с 1989 по 1994 год. Однако после традиция празднования возобновилась.С 2018 года было принято решение, что праздник будет ежегодно проводиться в первые выходные октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, культура, новости, тбилиси, каха каладзе, тбилисоба, коронавирус covid-19