https://sputnik-georgia.ru/20210929/priezd-saakashvili-voodushevil-oppozitsiyu---politologi-o-predvybornoy-situatsii-v-gruzii-260018764.html

"Приезд Саакашвили воодушевил оппозицию" - политологи о предвыборной ситуации в Грузии

"Приезд Саакашвили воодушевил оппозицию" - политологи о предвыборной ситуации в Грузии

ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Грузинское общество устало от постоянного противостояния двух основных политических сил - правящей партии "Грузинская мечта" и... 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T20:30+0400

2021-09-29T20:30+0400

2021-09-29T20:30+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Грузинское общество устало от постоянного противостояния двух основных политических сил - правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиционного "Единого национального движения", поэтому ждет появления третьей силы, считают грузинские политологи.В Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия прошел брифинг на тему "Что ожидает грузинское общество от выборов в органы местного самоуправления?", в котором приняли участие доктор политических наук, профессор Тамар Кикнадзе и эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе.Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. К выборам зарегистрировано 3 497 345 избирателей.Третья сила, которая наладит отношения с РоссиейКак считают политологи, все политические партии в Грузии ориентированы на Запад, выступают за вступление в НАТО и в ЕС, но большая часть населения ждет налаживания отношений с соседней Россией."Многие в нашем обществе ожидают, что появится консервативная правая партия, которая будет ориентирована на улучшение отношений с Россией. Есть такие партии, но мне кажется, они недостаточно сильные, и надо будет в этом направлении немного поработать, поскольку в мире происходят большие изменения, у региональной интеграции нет альтернативы. Надо разбираться со своими соседями, а потом смотреть в сторону глобальной политики", - считает Кикнадзе.По словам Васо Капанадзе, у экс-премьера Георгия Гахария была возможность стать представителем третьей силы, но у него и его партии "Для Грузии" пока этого не вышло."Гахария допустил и продолжает допускать ошибки. Он занимает позицию не совсем ясную в отношении нынешних властей и в отношении основной части оппозиции. То, что он не очень конкретно называет вещи своими именами, мешает ему, чтобы избиратели ясно поняли его позицию, его планы, как страна должна развиваться. Человек в основном говорит о прошлом и очень мало о будущем Грузии, как ему и его партии видится перспектива развитие страны", - пояснил Капанадзе.С этим мнением согласна и Кикнадзе, подчеркивая, что, будучи во главе правительства, Гахария был политиком "номер один"."Он был очень популярным и харизматичным лидером, когда был у власти, был премьер-министром. Но он ушел в отставку в очень неудачное время. И повод был довольно непопулярным, из-за Ники Мелия (лидер ЕНД, -прим. ред.), когда его собирались арестовывать. Когда он был у власти, он правда был первым политиком, а сейчас если он наберет 7-8% - будет хорошо. Чисто технологически он поступил неправильно и допустил ошибки", - заявила Кикнадзе.Чем чреват приезд СаакашвилиЗаявление о возвращении в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили, который на родине объявлен во внутригосударственный розыск, воодушевило оппозицию и насторожило власть, которая планирует отправить его за решетку. Эксперты полагают, что с приездом Саакашвили в стране ситуация еще больше накалится, что вызовет очередную волну политического кризиса."То есть мы имеем три варианта: один – то, что его отправят из страны обратно, второй – что его арестуют, а третий - что он войдет в город без проблем. Все три варианта чреваты осложнениями. Это сложная ситуация и для правящей партии, и для самого Саакашвили, и его сторонников. Он немало дров наломал в свое время", - заявил Капанадзе.Тамар Кикнадзе считает, что Саакашвили приедет лишь в том случае, если у него есть поддержка за спиной - в лице западных и европейских партнеров, поскольку "политическая жизнь Грузии решается далеко за пределами страны". Однако, по словам Кикнадзе, многое будет зависеть от того, как на это отреагирует правящая партия.Шансы кандидатовЭксперты считают, что правящая партия "Грузинская мечта" одержит победу в большинстве избирательных округов страны. Хотя возможны и вторые туры, но не в Тбилиси."Нынешний мэр Тбилиси Каха Каладзе является фаворитом для населения, поскольку многое сделал и он харизматичный. Не думаю, что будет второй тур, может быть, в регионах. Мне кажется, "Грузинская мечта" победит во многих округах, и в Тбилиси в том числе", - заявила Кикнадзе.Что касается назначения внеочередных выборов, за которые выступает оппозиция, политологи отмечают, что референдум на самом деле не выгоден противникам власти, так как оппозиция, вероятнее всего, возьмет намного меньше мест в парламенте, чем у нее есть сейчас.Эксцессов не избежатьВыборы не пройдут без эксцессов, поскольку у оппозиции нет надежды, что в случае честных выборов они придут к власти, поэтому они надеются на какие-то успехи вследствие деструкции, считают эксперты."Будут выступления, протесты, найдутся недовольные результатами выборов, будет заявлено о том, что выборы были сфальсифицированы. Повторится ситуация, которая сложилась после последних парламентских выборов", - заявил Капанадзе.Эксперты уверены, что результаты предстоящих выборов в любом случае не устроят оппозицию, которая уже заявляет, что они будут сфальсифицированы, оппозиционные силы вовсю готовятся к серьезным акциям, а ситуация начнет накаляться уже с 3 октября, на второй день после голосования.

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