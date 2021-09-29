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Сбыт поддельных акцизных марок – в Грузии задержан гражданин Армении
Сбыт поддельных акцизных марок – в Грузии задержан гражданин Армении
В случае доказательства вины, обвиняемому грозит от четырех до шести лет лишения свободы 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T11:09+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. За подделку и реализацию фальшивых акцизных марок в большом количестве в Грузии задержали гражданина Армении, сообщает Следственная служба Минфина Грузии.Следствие установило, что обвиняемый сбыл 3 051 фальшивую акцизную марку на алкогольные напитки в Тбилиси за 2,7 тысячи долларов. Именно в это время обвиняемый был и задержан.Следствие идет по статье УК Грузии "Изготовление, сбыт или использование поддельных акцизных марок". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, преступность в грузии

Сбыт поддельных акцизных марок – в Грузии задержан гражданин Армении

11:09 29.09.2021
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© photo: Service Ministries of Finance GeorgiaФальшивые акцизные марки
Фальшивые акцизные марки - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© photo: Service Ministries of Finance Georgia
В случае доказательства вины, обвиняемому грозит от четырех до шести лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. За подделку и реализацию фальшивых акцизных марок в большом количестве в Грузии задержали гражданина Армении, сообщает Следственная служба Минфина Грузии.
Следствие установило, что обвиняемый сбыл 3 051 фальшивую акцизную марку на алкогольные напитки в Тбилиси за 2,7 тысячи долларов. Именно в это время обвиняемый был и задержан.
Следствие идет по статье УК Грузии "Изготовление, сбыт или использование поддельных акцизных марок". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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