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София Чкония: "Моя цель – сделать Киев центром искусства и моды"
София Чкония: "Моя цель – сделать Киев центром искусства и моды"
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Фестиваль современного искусства, моды и культурных коллабораций Kyiv Art & Fashion Days, идеологом которого является София... 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T14:27+0400
2021-09-29T14:27+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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бренд situationist
софия чкония
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Фестиваль современного искусства, моды и культурных коллабораций Kyiv Art &amp; Fashion Days, идеологом которого является София Чкония, пройдет в Киеве с 7 по 10 октября.Автор проекта София Чкония в интервью Vogue Украина рассказала о том, как возникла идея о том, чтобы создать подобный фестиваль в Киеве.Первыми участниками киевского фестиваля станут бренды Gudu, ArtemKlimchuk, Gunia Project, Lake Studio, Situationist, фотографы Davit Giorgadze, Julie Poly, арт-коллектив Fungus."Моя цель – сделать Киев центром искусства и моды, в который будут приезжать со всего мира как участники фестиваля, так и гости, представители зарубежных СМИ, культурные организации, известные люди, чтобы обмениваться идеями и вместе работать над их реализацией. Для меня, как для иностранки, Киев – однозначно город будущего", – заявила грузинка.Полный список участников, а также расписание фестиваля, в который войдут перформансы, панельные дискуссии, презентации и показы на разных локациях Киева, будут объявлены в ближайшее время.София Чкония родилась в Грузии. Прежде чем поселиться в Париже, училась в Германии, США и Франции. Имеет опыт работы в киноиндустрии. Чкония сначала хотела стать режиссером и даже запустила серию интервью, в которых участвовали такие гости, как один из основателей дома моды Yves Saint Laurent Пьер Берже и американский дизайнер Рик Оуэнс. Вскоре Чкония основала конкурс дизайнеров Be Next, который открыл таких талантливых грузинских дизайнеров, как Георгий Кебурия и Ладо Бокучава.Сейчас София Чкония также занимается созданием образовательного центра творческих индустрий в Грузии, где желающие смогут изучать искусство и дизайн.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, украина, киев, мода, бренд situationist, софия чкония

София Чкония: "Моя цель – сделать Киев центром искусства и моды"

14:27 29.09.2021
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© photo: Sofia Tchkonia / FBСофия Чкония
София Чкония - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© photo: Sofia Tchkonia / FB
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Фестиваль современного искусства, моды и культурных коллабораций Kyiv Art & Fashion Days, идеологом которого является София Чкония, пройдет в Киеве с 7 по 10 октября.
Автор проекта София Чкония в интервью Vogue Украина рассказала о том, как возникла идея о том, чтобы создать подобный фестиваль в Киеве.

"Во время пандемии я поняла, что надо расширять горизонты и искать новые возможности – так появилась мысль приехать в Киев. Это была моя первая поездка более чем за год, и энергия города сразу меня поразила. Здесь очень много талантливых и интересных людей, много возможностей и пространство для их реализации", – говорит Чкония.

Первыми участниками киевского фестиваля станут бренды Gudu, ArtemKlimchuk, Gunia Project, Lake Studio, Situationist, фотографы Davit Giorgadze, Julie Poly, арт-коллектив Fungus.
"Моя цель – сделать Киев центром искусства и моды, в который будут приезжать со всего мира как участники фестиваля, так и гости, представители зарубежных СМИ, культурные организации, известные люди, чтобы обмениваться идеями и вместе работать над их реализацией. Для меня, как для иностранки, Киев – однозначно город будущего", – заявила грузинка.
Полный список участников, а также расписание фестиваля, в который войдут перформансы, панельные дискуссии, презентации и показы на разных локациях Киева, будут объявлены в ближайшее время.
© Sputnik / Vladimir UmikashviliСофия Чкония организатор Mercedes Benz Fashion Week Tbilisi
София Чкония организатор Mercedes Benz Fashion Week Tbilisi - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
София Чкония организатор Mercedes Benz Fashion Week Tbilisi
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
София Чкония родилась в Грузии. Прежде чем поселиться в Париже, училась в Германии, США и Франции. Имеет опыт работы в киноиндустрии. Чкония сначала хотела стать режиссером и даже запустила серию интервью, в которых участвовали такие гости, как один из основателей дома моды Yves Saint Laurent Пьер Берже и американский дизайнер Рик Оуэнс. Вскоре Чкония основала конкурс дизайнеров Be Next, который открыл таких талантливых грузинских дизайнеров, как Георгий Кебурия и Ладо Бокучава.
Сейчас София Чкония также занимается созданием образовательного центра творческих индустрий в Грузии, где желающие смогут изучать искусство и дизайн.
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