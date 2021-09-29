https://sputnik-georgia.ru/20210929/udalenie-kanalov-rt-s-youtube-v-obse-napomnili-o-svobode-slova-260021589.html

Удаление каналов RT с YouTube: в ОБСЕ напомнили о свободе слова

Удаление каналов RT с YouTube: в ОБСЕ напомнили о свободе слова

Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T21:16+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру в связи с удалением каналов RT с YouTube призвала помнить о свободе выражения и слова, сообщили в среду РИА Новости в офисе представителя.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.Союз журналистов России потребовал немедленного восстановления режима нормальной работы каналов группы RT, сочтя действия видеохостинга YouTube актом политической цензуры.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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