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Удаление каналов RT с YouTube: в ОБСЕ напомнили о свободе слова
Удаление каналов RT с YouTube: в ОБСЕ напомнили о свободе слова
Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube 29.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру в связи с удалением каналов RT с YouTube призвала помнить о свободе выражения и слова, сообщили в среду РИА Новости в офисе представителя.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.Союз журналистов России потребовал немедленного восстановления режима нормальной работы каналов группы RT, сочтя действия видеохостинга YouTube актом политической цензуры.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Удаление каналов RT с YouTube: в ОБСЕ напомнили о свободе слова

21:16 29.09.2021
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© photo: Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Перейти в фотобанкRussia Today
Russia Today - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру в связи с удалением каналов RT с YouTube призвала помнить о свободе выражения и слова, сообщили в среду РИА Новости в офисе представителя.
"Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ хочет подчеркнуть, что всем заинтересованным сторонам важно учитывать свободу выражения мнений, свободу СМИ и доступ к информации, принимая решения об удалении аккаунта с канала, а также быть транспарентными в том, что касается причин принятия такого решения", - сообщили в офисе Рибейру.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.
Союз журналистов России потребовал немедленного восстановления режима нормальной работы каналов группы RT, сочтя действия видеохостинга YouTube актом политической цензуры.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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