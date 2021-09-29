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https://sputnik-georgia.ru/20210929/v-napadenii-na-transgendera-obvinyaetsya-syn-kandidata-ot-natsdvizheniya-259993231.html
В нападении на трансгендера обвиняется сын кандидата от "Нацдвижения"
В нападении на трансгендера обвиняется сын кандидата от "Нацдвижения"
Следствие ведется по статье "Насилие", которая предусматривает лишение свободы до одного года 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T10:21+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. По факту избиения трансгендера полиция в Гори (Шида Картли) задержала 23-летнего сына мажоритарного кандидата от "Национального движения" Левана Бидзинашвили.Инцидент произошел в Тбилиси, сам обвиняемый задержан в Гори, сообщает МВД Грузии.По предварительной информации, обвиняемый напал на женщину-трансгендера и избил ее. Пострадавшую с повреждениями лица пришлось доставить в больницу.Сам Бидзинашвили усматривает в задержании сына политические мотивы."От его друга я знаю, что их остановили, спросили фамилии, и моему сыну Луке велели сесть в машину для выяснения отношений. Пока мы не смогли узнать, где его держат, причину вообще не знаем. Я связываю все это с политикой, ничего другое сказать не могу", – заявил Бидзинашвили.В МВД Грузии сообщают, что следствие идет по статье УК Грузии – "Насилие". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до одного года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мвд грузии, насилие, преступность в грузии

В нападении на трансгендера обвиняется сын кандидата от "Нацдвижения"

10:21 29.09.2021 (обновлено: 10:34 29.09.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Следствие ведется по статье "Насилие", которая предусматривает лишение свободы до одного года
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. По факту избиения трансгендера полиция в Гори (Шида Картли) задержала 23-летнего сына мажоритарного кандидата от "Национального движения" Левана Бидзинашвили.
Инцидент произошел в Тбилиси, сам обвиняемый задержан в Гори, сообщает МВД Грузии.
По предварительной информации, обвиняемый напал на женщину-трансгендера и избил ее. Пострадавшую с повреждениями лица пришлось доставить в больницу.
Сам Бидзинашвили усматривает в задержании сына политические мотивы.
"От его друга я знаю, что их остановили, спросили фамилии, и моему сыну Луке велели сесть в машину для выяснения отношений. Пока мы не смогли узнать, где его держат, причину вообще не знаем. Я связываю все это с политикой, ничего другое сказать не могу", – заявил Бидзинашвили.
В МВД Грузии сообщают, что следствие идет по статье УК Грузии – "Насилие". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до одного года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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