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Выбрать онлайн-учебу школьники Грузии смогут по четвергам
Выбрать онлайн-учебу школьники Грузии смогут по четвергам
Минобразования дает возможность родителям школьников сделать выбор между обучением в классах и онлайн-уроками 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T18:46+0400
2021-09-29T18:46+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Желающие продолжить дистанционное обучение в школах Грузии смогут регистрироваться на онлайн-уроки по четвергам с 00:00 до 18:00, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Грузии.В то же время желающие смогут упразднить онлайн-регистрацию и вернуться к обучению в классе.Минобразования дает возможность родителям школьников сделать выбор между обучением в классах и онлайн-уроками. Желающие должны пройти регистрацию на сайте www.online.emis.ge.Из-за того что, по решению Межведомственного координационного совета, учебный процесс в классах в Грузии возобновляется с 4 октября, в виде исключения регистрацию можно будет пройти с 30 сентября до 1 октября включительно с 00:00 до 23:59. По решению министерства образования, те учителя, которым придется дополнительно проводить дистанционные уроки, получат надбавку к зарплате.Школы и детские сады Грузии возобновят работу с 4 октября. Учебный процесс в классах будет проходить с учетом рекомендаций, выданных Минздравом страны. Ученики всех классов будут обязаны носить маски.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, школа, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Выбрать онлайн-учебу школьники Грузии смогут по четвергам

18:46 29.09.2021
202
© photo: Pixabay / PexelsПользователь за компьютером печатает на клавиатуре
Пользователь за компьютером печатает на клавиатуре - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© photo: Pixabay / Pexels
Минобразования дает возможность родителям школьников сделать выбор между обучением в классах и онлайн-уроками
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Желающие продолжить дистанционное обучение в школах Грузии смогут регистрироваться на онлайн-уроки по четвергам с 00:00 до 18:00, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Грузии.
В то же время желающие смогут упразднить онлайн-регистрацию и вернуться к обучению в классе.
Минобразования дает возможность родителям школьников сделать выбор между обучением в классах и онлайн-уроками. Желающие должны пройти регистрацию на сайте www.online.emis.ge.
Из-за того что, по решению Межведомственного координационного совета, учебный процесс в классах в Грузии возобновляется с 4 октября, в виде исключения регистрацию можно будет пройти с 30 сентября до 1 октября включительно с 00:00 до 23:59.
По решению министерства образования, те учителя, которым придется дополнительно проводить дистанционные уроки, получат надбавку к зарплате.
Школы и детские сады Грузии возобновят работу с 4 октября. Учебный процесс в классах будет проходить с учетом рекомендаций, выданных Минздравом страны. Ученики всех классов будут обязаны носить маски.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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